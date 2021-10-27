Angelababy被捕捉零P圖真面目　兒子穿魔法袍現身迪士尼超可愛

現年32歲的Angelababy（楊穎）與內地男星黃曉明結婚多年，夫妻二人育有一子「小海綿」，雖然雙方都積極發展演藝事業當中，但仍不忘抽空陪伴兒子玩耍。繼早前被網友目擊她帶同兒子現身北京環球影城遊玩後，近日她又再次被網友捕捉帶兒子現身上海迪士尼遊玩，在零修圖的情況下她的狀態大好，穿上Lolita裝盡現少女味，不少網友都留言激讚。

二人在2015年結婚。（視覺中國）

從網友曝光的照片可見，Angelababy同兒子現身迪士尼應該是參加萬聖節派對活動，事關母子二人Dress code上陣，而且手上還拿着不少萬聖節物品，看來提前過節的他們玩得甚是開心。眼見Angelababy穿上黑色Lolita裝，少女味十足，而且在零修圖情況下她的顏值依然這麼高，濃眉大眼、皮膚白皙，還非常大方地與不少途人合照，盡現親民一面。大家在微博留言表示：「太美了吧」、「真真美」等，大家都想偶遇她。

Angelababy穿蘿莉塔裝盡現少女味。（娛樂小浪花er微博圖片﹑見穎就臉紅微博圖片）

而在旁的小海綿則身穿黑色魔法袍十分可愛，全程緊貼着媽媽，母子二人還一起玩機動遊戲，見小海綿雙手舉高高難掩興奮心情，看來是次母子遊他玩得不亦樂乎。

小海綿身穿黑色魔法袍十分可愛。（娱樂小浪花er微博圖片）