蓋世寶重提被調離兒童組爆喊：唔閞心譚玉瑛姐姐離開先

蓋世寶再次提到2015年被調離兒童節目組一事。（影片截圖）

蓋世寶於2019年離開效力23年的TVB，主要原因是2015年時無綫大規模改革兒童組時，她被調離工作了18年的兒童組，被減人工不特止，更淪為茄喱啡試過九個月沒工作。直到今年，王祖藍誠邀蓋世寶回巢，與譚玉瑛、黎芷珊主持《童你一起長大了》。

有傳當時譚玉瑛因為經常爆騷，所以被迫轉做幕後。

蓋世寶日前接受港台節目《安哥同學會》訪問時，重提被調離兒童組一事，她指當時並不感到打擊，因為早已預計到，但提到譚玉瑛當時被轉型幕後做顧問，而自己繼續留在幕前時，蓋世寶一度哽咽流淚。「不過冇預到係成個節目、所有人唔喺度。一直都有心理準備每次換人都可能有自已份？你憑咩留底？我冇諗太多 。嗰段時間唔係咩打擊，係我覺得唔開心……譚玉瑛姐姐佢離開先，我唔鍾意。」

蓋世寶接受《安哥同學會》訪問。(ig圖片）

蓋世寶表示節目結束後，其實並非太難過，自己唔鍾意嘅係結束方式不得體。「 一係一齊走，一係一齊消失。做咩要前後咁，而且前後唔make sense，我留守到最後係捱，嗰半年係捱，你知我哋做節目要好開心，其實我深深處唔開心，嗰種無奈係幾難受。我哋個廠不嬲都好嘈，有啲熟悉嘅工作人員比我感覺好似入靈堂咁，因為知道倒數中，其實就係強顏歡笑，嗰半年係唔開心。」

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