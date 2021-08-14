蓋世寶回巢｜盤點歷年兒童節目主持去向　兩人因王祖藍而重返TVB

蓋世寶在兩年前因被調離兒童組兼底薪被減至每月$7,000而憤然離開TVB，其後去開電視主持節目《一曲走天涯》及客串ViuTV劇集《大叔的愛》，但日前正式宣布回巢為TVB新綜藝節目做主持，更指是被王祖藍親自邀請的誠意打動。
蓋世寶絕對是近二十年經典的兒童節目主持之一，回想這二十年的兒童節目，由《閃電傳真機》到《至NET小人類》再到《放學ICU》，不少主持陪伴著香港的小朋友成長，究竟他們現在到去了哪兒呢？
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