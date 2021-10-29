星空下的仁醫｜黃碧蓮入行7年終於發圍：喺加拿大返嚟就係想拍劇

無綫劇集《星空下的仁醫》播映超過一周後成為網上討論熱話，除了鍾嘉欣、何依婷、謝芷倫等被藝人被cap圖外，黃碧蓮也意外成為話題之一。



黃碧蓮在《星空下的仁醫》第一個星期集數已經出場。（電視截圖）

黃碧蓮表示好多謝網民支持。（電視截圖）

其實黃碧蓮早於2014年加入TVB，畢業於英屬哥倫比亞大學心理學系（兒童心理學），在2012年參加《溫哥華華裔小姐競選》並奪得「最上鏡小姐」就參加了《2014年度香港小姐競選》，當年亦僅以一票之差失落最上鏡小姐，同年由邵珮詩同時奪得冠軍和最小鏡小姐。

黃碧蓮好fit。（IG圖片）

選舉結束後，黃碧蓮隨即就加入了TVB成為經理人合約藝員，可能是因為畢業於「兒童心理學」的關係，第一年的工作就是與林希靈、黃愷怡、余德丞、何依婷、伍樂怡及邱晴等一起擔任兒童節目《Think Big 天地》的主持，2016年亦同時擔任了《港生活·港享受》（Dolce Vita）的主持。2018年從《Think Big 天地》畢業後亦調往《今期流行》。多年來黃碧蓮都主力主持，直到《星空下的仁醫》中飾演醫生李穎萱（Hayley）一角，才漸露頭角。

她曾在《愛·回家之開心速遞》飾演大龍生（羅樂林飾）在意大利老朋友的女兒Dion。（螢幕截圖）

黃碧蓮在接受《香港01》時說：「我都好奇監製點解會搵我，因為我係兒童節目主持出身，又冇乜拍過劇。」入行7年，其實好大部份時間都是擔任綜藝節目主持，但原來她的目標是拍劇：「我由加拿大返嚟就係想拍劇，唔可以話我浪費咗啲時間，因為做主持都學到好多嘢，咬字對答都有訓練。而家多返拍劇機會，雖然比想像中拍劇遲咗啲啲，所以我想追返啲時間，而家目標就係拍劇、拍劇、拍劇。」

「鬼妹仔」黃碧蓮要用拼音去背對白，花了不少時間。（受訪者提供）

入行7年，黃碧蓮的演藝路說容易也不容易：「做呢行係難嘅，堅持咁耐因為我有passion（熱誠）。」她也表示自己入行多年收入也不算多：「講真我入行7年我份月薪仲係cover唔到住緊嘅地方個租金。入行嗰時媽咪話不如買層樓，咁就唔使畀租金，但係我啱啱由加拿大嚟未夠7年所以冇買，而家夠7年我計劃緊買屋。」她自言，還好有努力工作，出騷錢加上月薪都足夠自己生活花費，不用跟父母「攤大手板」。

黃碧蓮頭上的飾物是自家製的，好多受歡迎。（受訪者提供）

近年黃碧蓮開屬於自己的飾物小生意，她說：「拍完《星空下》之後11月到3月都冇工開，咁啱踏入30歲想有個大Project，自己本身又對做衫有興趣，所以就開始做紮頭髮飾物。我會自己落太子、深水步搵布料，全部都係自己handmade㗎。」她表示，因為全部都是自己一手包辦，所以製作較慢，成日喺workshop整嘅話都整到40個左右。」她經營多個月來總算是儲了不少忠實客仔：「頭三個有賺嘅，每個月都持續有啲街客搵我，算係當興趣咁賺。」

黃碧蓮擁有自己的小生意，原來有好多回頭客。（受訪者提供）

黃碧蓮續說：「家用方面我覺得自己唔係好女，我哋屋企有4姊妹，家姐同三妹已經可以畀家用，好孝順，但係我仲未畀到，不過以前Daddy Mummy嚟香港探我嘅時候，全部使費都係on me（我出錢），我會努力工作賺錢㗎，遲啲就可以報答佢哋！」她透露，現時爸爸在加拿大擁有自己的室內設計生意，媽媽則是家庭主婦：「其實佢哋完全唔需要家用。（覺得愧疚？）係呀，因為兩姐妹好孝順，已經可以畀家用。呢個（畀家用）係duty，但係我覺得自己Fail緊，我想做但係做唔到。」

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她透露，自己較喜歡可以看海的環境：「我對住嘅環境都有啲要求，唔太鍾意望出去都係樓，一定要海景或者綠景（望到綠色），所以我先咁鍾意出海。」

正！（IG@derplinna）

《星空下的仁醫》監製方浤酌接受《香港01》訪問時，透露了選用黃碧蓮的原因：「主要係想搵啲新面孔做第二梯隊，演技唔會咁老練嘅，而且黃碧蓮個樣好甜，感覺上似係高學歷，有潛質又有朝氣。拍之前有搵過佢casting一兩場戲，都達標嘅。」監製表示她的表現也不錯：「好聰明，演戲好自然，畀到驚喜我，不過廣東話發音就未必咁好，我都有叫佢讀多啲報紙嘅。」

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