星空下的仁醫．劇評一｜本年度誠意之作　有冇心拍大家有眼睇

無綫劇集《星空下的仁醫》第一至五集劇評。



無綫劇集《星空下的仁醫》播映一周以來反應十分好，內地豆瓣評分更達9.0，除了演員陣容夠吸引力外，其實劇本內容也功不可沒。

第5集講原來鍾嘉欣（飾章以芯）未婚懷孕。（《星空下的仁醫》截圖）

第一至五集內容主要圍繞劇中三位主角馬國明（飾況叢昕）、鄭嘉穎（飾許甘楓）和鍾嘉欣（飾章以芯）在兒科發生日常而進行，開初兩集以介紹角色，第三集開始講各人之間的關係，兼且鋪排了「況叢昕與院長權鬥」這條伏線，再引向「況叢昕、許甘楓、章以芯建立兒科醫院」這個最終目標，第四、五集再將劇情重心分散至其他角色。

鄭嘉穎（飾許甘楓）幾好戲。（《星空下的仁醫》劇照）

雖說同樣是TVB劇，但《星空下的仁醫》卻沒有過多感情線（最起碼首周沒有這個問題），五集內亦僅是輕輕帶過馬國明和周家怡（飾麥海琪）的曖味關係，令人出奇的是鍾嘉欣與兩位男主角之間亦只是好朋友關係，撇除了感情線這個「萬金油」，取而代之的更多的醫療鏡頭，例如鄭嘉穎為了一個小孩病人和馬國明正面「開火」的情節，又或者是第五集中馬國明為了身患重病的病人與院長海俊傑（飾周振堯）鬥智的劇情。

馬國明（飾況叢昕）又做醫生。（《星空下的仁醫》劇照）

更不用說《星空下的仁醫》有不少醫療鏡頭，做手術、急救、醫生日常的工作等，這些看似「唔係好TVB」的情節都增添了非常多可觀性。如果能令觀眾覺得劇情真實，那麼就會自自然然地代入其中。對劇集或者電影來說，能夠讓觀眾感受身歷其境就已算是成功了一半。

手術場面夠逼真。（《星空下的仁醫》劇照）

昨日剛公布了《星空下的仁醫》首周收視有18.5點，老實說，以台慶劇和這個黃金組合，演員陣容來說最少都要有21點水平。原因並不一定出在劇本、演員或者播放平台身上，反而更大可能是因為近年香港人的觀看習慣有變，例如多了ViuTV、Netflix和Disney+踏入香港市場所影響，多了選擇就自不然會拉低收視。學曾志偉話齋：「做大個餅。」長遠睇是好的。