智異山︱老土CG被批假到出戲　靠全智賢朱智勛神演技拉高收視

由全智賢和朱智勛主演的《智異山》上週（23日）開播，第二集就錄得最高12.226%收視，成績完全對得起「2021下半年最期待韓劇」之名。可是始終每部劇都有被挑剔的地方，首集的CG就被批假到出戲，甚至被其他導演吐糟浪費了演員的好演技。



《智異山》自上星期開播以來一直是話題之最，觀眾大讚首集起已相當刺激，颱風大雨，環境惡劣的山上救援工作令人相當緊張外，全智賢和朱智勛之間100分的合作，也非常有追看性。可是有好評同時，網上即晚也出現大量批評，當中老土的CG更登上新聞。《智異山》雖然實際到智異山當地拍攝，可是部分鏡頭則是在片場內補拍。

《智異山》創下tvN開播第二高收視的紀錄，話題度亦非常高。（劇照）

第一集全智賢和朱智勛在山上對戲一幕，背後的山景和藍天都是靠CG後製而成。未知是否加入過多濾鏡，背景明顯十分假外，就連主角的五官也模糊起來，觀眾批評CG假到令人出戲外，更笑言連全智賢鼻上的招牌痣也消失。《智異山》聲稱耗資300億韓元打造，因此就連電影《Beauty Inside》白鍾烈導演也在IG發文吐糟：「能把這些演員拍得像演技很差的樣子，也是魔術吧？如果是故意的話對不起…」

第一集的CG被批假到出戲，猶如登山用品品牌廣告一樣。（愛奇藝截圖）

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雖然CG遭批爆，但似乎全智賢在劇中不變的美貌討論高的更。第二集時間線跳到2020年，全智賢坐住輪椅出場的一幕，就因她保養得宜的外貌成為熱話。網民對比全智賢10幾歲出道初的照片，發現她就像沒有變老過一樣。對於第二集結尾，全智賢坐住輪椅無法再登山、朱智勛仍然昏迷在醫院，靈魂遊走在智異山上，有趣的發展令觀眾都相當好奇！

不過全智賢不變的美貌討論度更高！（愛奇藝截圖）

對比全智賢10多歲時的照片，與已40代的她幾乎沒有分別。（網上圖片）

點撃睇全智賢靚爆美貌：

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