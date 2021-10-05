39歲全智賢新劇超淡妝示人　突然回春網民唔認得以為係新人

現年39歲的韓國女演員全智賢自從2016年與李敏鎬主演完《藍色海洋的傳說》後，因為誕下次子以全面休養，今年她在92分鐘長的Netflix劇集《屍戰朝鮮》特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》短暫露過面，但不少劇迷都大呼看得唔夠喉。久違5年全智賢終於以《智異山》回歸小銀幕，早前劇組公開多張劇照讓劇迷先一飽眼福，但劇照公開後卻有不少網民紛紛表示認不出相中的全智賢，驚傳變樣傳聞？



全智賢已經很久沒有新作品。（網上圖片）

全智賢在《來自星星的你》中飾演女明星「千頌伊」。（《來自星星的你》劇照）

全智賢在《藍海傳說》中飾演的美人魚「沈清」，妝容都比較濃。（《藍海傳說》劇照）

全智賢無論在《來自星星的你》中飾演女明星「千頌伊」，還是在《藍海傳說》中的美人魚「沈清」都是較為華麗的角色，妝容和打扮都比較浮誇，而她平時出席活動或拍廣告時都以濃妝示人。然而，《智異山》劇照中的全智賢卻以超淡妝示人，再加上梳起黑色馬尾兼穿上一身運動裝，突然「回春」的造型令不少網民大呼以為是新人女演員，完全認不出是全智賢本人，甚至她看起來還比起飾演她少女版的21歲女團Weki Meki成員金度延更加年輕。

全智賢以超淡妝示人，再加上梳起黑色馬尾兼穿上一身運動裝，望落就像一個十多歲的少女。（《智異山》劇照）

現年21歲的女團Weki Meki成員金度延在劇中飾演全智賢的童年。（Instagram：@lafilledhiver_）

由全智賢和朱智勛主演的《智異山》將於本月23日首播，劇情講述能夠看到山難罹難鬼魂們的智異山國立公園的新人護林員「姜賢祖」（朱智勛 飾），與頭牌護林員前輩「徐伊江」（全智賢 飾）一同解開智異山的秘密。由於兩人早於《屍戰朝鮮：雅信傳》已經有合作過，因此今次兩人再度合作會擦出什麼新火花令觀眾倍感期待。

按圖睇《智異山》預告及劇照：

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