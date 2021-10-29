男神廚房｜高海寧試食男神廚藝　大讚：譚俊彥係接近100分嘅男人

早年的《美女廚房》大受歡迎，時隔數年TVB再將節目重新包裝並推出節目《男神廚房》，今次更邀得金牌司儀鄭裕玲（Dodo姐）成為節目主持，夠晒「江湖地位」！昨日（28/10）主持鄭裕玲、王菀之、何廣沛以及嘉賓周柏豪、陳柏宇、譚俊彥、高海寧、黃智雯為節目錄影。高海寧接受《香港01》訪問時，就大讚入廚房的幾位「男神」除了有顏值之外，廚技還十分了得。



高海寧為《男神廚房》擔任試食嘉賓。（葉志明攝）

高海寧：「今日個節目就勁啦，因為有阿Sean（譚俊彥）。之前阿朗同我講過：『妳唔使擔心呀，因為阿Sean煮嘢好好食。』今日試到佢煮嘢食，同埋望住佢煮嘢食，我真係覺得佢唔止煮嘢好食，要求仲好高，好似一個法國大廚咁，我真係好欣賞！」

金牌司儀鄭裕玲（Dodo姐）做節目《男神廚房》主持，（葉志明攝）

問到周柏豪和陳柏宇的廚藝，她就說：「可能結咗婚要煮嘢畀老婆食，所以佢哋煮出嚟嘅都唔會話唔好食，只不過係咸咗少少，冇出現唔熟，煮燶或者好奇怪嘅嘢。」她也表示，今日是第一次與陳柏宇見面，並大讚他十分風趣幽默，並大讚今日的三位嘉賓都各有魅力之處。

高海寧試食三位「男神」嘅廚藝手勢。（葉志明攝）

問到高海寧喜歡譚俊彥、周柏豪和陳柏宇哪一類別的男士時，她就回答：「佢哋結晒婚當然就唔到我揀，不過（揀類型）嘅話我鍾意溝埋。雖然阿Sean已經係接近100分嘅男人，但係我又鍾意Jason嘅風趣幽默，又好加分，而柏豪就係天蠍座，天蠍座嘅男仔係好專一同細心，會浪漫啲，所以佢哋三個溝埋就啱啱好！」

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