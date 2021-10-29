吳彥祖為建築系學生上堂　曾設計星空圖書館入圍「建築界奧斯卡」

近年將生活及工作重心轉往美國的吳彥祖（Daniel），雖然已經甚少參演華語片，但依然人氣不減，日前有不少網民上載了上網課的短片，原來Daniel獲帕森設計學院（Parsons School of Design）邀請為一班學生講課，不少學生都大感驚訝，想不到偶像會成為自己的老師：「以為自己眼花了」、「這輩子第一次這麼想聽課」、「打開電腦發現老師是吳彥祖」。



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片中Daniel打扮休閒，認真地為學生授課，但「二撇雞」造型相當搶鏡！靚仔有型的Daniel除了形象正面，演技備受肯定之外，畢業於美國奧勒岡大學（University of Oregon）建築學系的他亦是高學歷藝人，早在學生時期已經奪得加州建築大賽亞軍，雖然他選擇入行做演員，但他曾在拍攝內地真人騷《漂亮的房子》時大展實力，Daniel帶領建築團隊為農村舊屋翻新改造，當中壓軸作品就是在河北木蘭圍場為當地居民打造一間可以居住的公共圖書館「木蘭坊」。

Daniel曾在內地真人騷《漂亮的房子》中大展實力，帶領建築團隊進行房屋改造。（微博圖片）

該圖書館是節目的壓軸建築項目，位於內蒙古草原接壤的木蘭圍場，建築團隊要由零開始，在草原泥石地上建造一個新建築物。Daniel及其團隊提出以傳統蒙古包為藍本，透過集合連結數個蒙古包成為一個大空間，並加入象徵吉祥如意的「雙環」，形成最後的「雙環形蒙古包圖書館」。圖書館頂部有一個圓形的天窗可供採光，以木杆砌成的百葉簾既可於日間遮擋太陽，又不阻礙晚上夜觀星河。圖書館的大廳為公共圖書室，周邊設有睡房、廚房及餐廳，落地玻璃設計盡覽室外草原景致。從畫草圖、測量、木工至組裝等，Daniel全程都有參與，而「木蘭坊」不但入圍有「建築界奧斯卡」之稱的英國皇家建築師學會獎，更榮獲「紅點最佳設計獎」！

點擊下圖睇草原星空圖書館「木蘭坊」：