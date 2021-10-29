Gigi Hadid與Zayn Malik驚爆分手　男方被指控向女友媽媽施暴

現年26歲的美國新生代超模Gigi Hadid與英國男團One Direction前成員Zayn Malik在2019年復合後，一直非常恩愛，Gigi在去年9月誕下囡囡Khai，兩人對寶貝女愛護有加，但近日突然傳來他們已經分手的消息！據外國傳媒報道，Gigi與Zayn目前已經分開，起因是Gigi的媽媽Yolanda Hadid指控Zayn在爭執時向她施暴，並正考慮到警署報案。不過Zayn隨即否認，並表示：「我堅決否認有對Yolanda施暴，為了我的女兒，我拒絕提供更多細節，我希望Yolanda重新考慮這項虛假指控，並期待私下解決這些家庭問題。」
Gigi與男友Zayn在2015年合作拍攝MV而擦出愛火，兩人拍拖後經常在公開場合大曬恩愛，私底下更頻頻放閃。Gigi曾在接受訪問時透露與Zayn一拍即合：「我們只聊十分鐘就知道彼此是對的人，當時我就偷偷覺得他很可愛！因為彼此的幽默感很像，所以我們在很短的時間內就產生共鳴。」不過兩人亦經歷數次分分合合，2018年更一起發表分手宣言，直至2019年年底復合後感情穩定，去年迎來囡囡出世。如今傳出分手消息，不少粉絲都大感惋惜！
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