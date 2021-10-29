羅嘉良內地商演同集團老闆娘合唱　網民感嘆三屆視帝淪為富婆伴舞

曾三度奪得TVB視帝的羅嘉良，近年一直主攻內地市場，除了拍劇之外，亦有接商演活動。日前有網民上載了一段羅嘉良演出的短片，片中西裝骨骨的他手捧一大紥花，與一位打扮隆重的女士在台上合唱，不過全程都只有女方在唱，羅嘉良數次想獻唱都被對方制止，搞到他只能在一旁隨着節奏擺動身體，配合女方的演出，不少網民感嘆三屆視帝竟然淪為陪襯：「女的太搶風頭了」、「明星變成了富婆的伴舞」、「倒是讓羅嘉良唱啊」。
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據知這位女士是美容集團的老闆娘，之前她也曾請過何家勁出席活動，而今次羅嘉良就獲邀擔任表演嘉賓。雖然有網民為羅嘉良感到可惜，但其實他在經濟方面應該很富裕，有指他的第二任太太蘇岩家底豐厚，而他們現時在北京住的是複式大別墅，別墅裝修是歐式復古風，客廳同飯廳都空間極大，更設有自家庭院，生活相當寫意！
點擊下圖逐格睇別墅環境：
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