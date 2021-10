吳千語28歲生日獲男友高調表白　施伯雄趁機求公開合照認證身份

吳千語在2018年被爆與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖,雖然兩人的緋聞傳足三年,但雙方一直未有承認戀情。昨日(27日)是吳千語的28歲生日,施伯雄在微博Post出一張將壽星女遮樣的慶生照,並高調表白:「祝@Karena吳千語生日快樂!我人生最尊重的人,教我怎麼自強不息,別讓路人的意見干擾,對自我尊重,開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你,我愛你!」吳千語隨後用英文作回應:「Thank you my soulmate, my best friend fh!(謝謝你,我的靈魂伴侶,我最好的朋友!)」



施伯雄將壽星女遮樣。(微博@施伯熊哥哥)

而吳千語就分享了一系列慶生照,相中所見生日會現場用了大量的花佈置,她在評論區大讚施伯雄:「花花很到位」,原來現場的鮮花是由施伯雄安排,被點名表揚的施伯雄隨即搞笑留言:「我來了!然後又暈倒了!」之後他再轉發吳千語個Post,並寫道:「老實說我也認為現在是適當時候發新的合照,媒體不停用我超黑超醜的照片,大家幫忙問@Karena吳千語意見。」有網民笑言施伯雄的要求好大膽,並建議他打鐵趁熱求婚,而施伯雄就答道:「得寸進尺」。

合照唔見有施伯雄。(微博@Karena吳千語)

其實自2018年與林峯分手後,吳千語多次被影到與施伯雄結伴外遊,但雙方一直非常低調,除了被傳媒影到同框照之外,幾乎沒有Post過合照,去年年尾兩人頻頻傳出婚訊,有指千語已經搬入男友1,800呎的複式豪宅,共築愛巢。而早前有網民發現了施伯雄的微博帳號,當中除了有施伯雄的個人照之外,他的帖文幾乎全部都同吳千語有關,言語間都流露出滿滿愛意!

施伯雄的的微博除了有他的個人照之外,帖文幾乎全部都同吳千語有關。(微博@施伯熊哥哥)