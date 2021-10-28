吳千語28歲生日獲男友高調表白　施伯雄趁機求公開合照認證身份

吳千語在2018年被爆與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，雖然兩人的緋聞傳足三年，但雙方一直未有承認戀情。昨日（27日）是吳千語的28歲生日，施伯雄在微博Post出一張將壽星女遮樣的慶生照，並高調表白：「祝@Karena吳千語生日快樂！我人生最尊重的人，教我怎麼自強不息，別讓路人的意見干擾，對自我尊重，開心開朗的態度過自己的日子。謝謝你，我愛你！」吳千語隨後用英文作回應：「Thank you my soulmate, my best friend fh!（謝謝你，我的靈魂伴侶，我最好的朋友！）」



施伯雄將壽星女遮樣。（微博@施伯熊哥哥）

而吳千語就分享了一系列慶生照，相中所見生日會現場用了大量的花佈置，她在評論區大讚施伯雄：「花花很到位」，原來現場的鮮花是由施伯雄安排，被點名表揚的施伯雄隨即搞笑留言：「我來了！然後又暈倒了！」之後他再轉發吳千語個Post，並寫道：「老實說我也認為現在是適當時候發新的合照，媒體不停用我超黑超醜的照片，大家幫忙問@Karena吳千語意見。」有網民笑言施伯雄的要求好大膽，並建議他打鐵趁熱求婚，而施伯雄就答道：「得寸進尺」。

合照唔見有施伯雄。（微博@Karena吳千語）

其實自2018年與林峯分手後，吳千語多次被影到與施伯雄結伴外遊，但雙方一直非常低調，除了被傳媒影到同框照之外，幾乎沒有Post過合照，去年年尾兩人頻頻傳出婚訊，有指千語已經搬入男友1,800呎的複式豪宅，共築愛巢。而早前有網民發現了施伯雄的微博帳號，當中除了有施伯雄的個人照之外，他的帖文幾乎全部都同吳千語有關，言語間都流露出滿滿愛意！

施伯雄的的微博除了有他的個人照之外，帖文幾乎全部都同吳千語有關。（微博@施伯熊哥哥）