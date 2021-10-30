披荊斬棘的哥哥 | 陳小春張智霖出道　林曉峰無緣成團網友感遺憾

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》於今晚（29）舉行成團夜，30位哥哥在舞台重聚，還有蔡少芬（Ada）、應采兒、袁詠儀、戚薇、莫文蔚（Karen）、Amber等助陣，場面盛大，精彩絕倫。



在前兩輪的對決中，張晉陣營遙遙領先，率先獲得6個出道名額。最後一輪激戰中，兩大陣營全員上陣，雙方都選擇了慢歌，李承鉉陣營的《星辰大海》與張晉陣營的《存在》，令不少觀眾都濕了眼眶。

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最後，所有哥哥都回到舞台，全員身穿黑色服裝，分別講述一番肺腑之言，再共同演繹《敬酒曲》，想到大家即將告別，哥哥們都強忍淚流，鏡頭拍過每一位哥哥，幾乎都眼紅紅，非常觸動。

所有哥哥大合照。（視頻截圖）

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經過三輪對決，17位哥哥最終成團，由Karen揭曉結果。率先宣布的是李承鉉陣營排名第5至2的成員，分別是趙文卓、MC JIN、黃貫中、張淇；其次是張晉陣營排名第6至2的成員，分別是張智霖、MC HOTDOG、林志炫、張晉以及言承旭。而李承鉉、陳小春分別是兩大陣營個人喜愛度最高的哥哥，當中陳小春人氣總排名第一。剩下的6個出道名額分別是劉迦、GAI、高瀚宇、謝天華、白舉綱、張雲龍。令人遺憾可惜的是，排在第19位的林曉峰與位列最後一位的James Lee（李銖銜）無緣出道，實在有些意外。

Karen揭曉11位成團哥哥名單。（視頻截圖）

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然而，今次「滾燙唱演家族」的X-leader（隊長）並非人氣最高的陳小春擔任，而是由三輪對決，總分較高陣營的隊長擔任，因此有不少網友認為這個第一名形同虛設。最後，李承鉉陣營以微弱分數惜敗，最終張晉成為X-leader，除了感謝太太Ada、觀眾以及哥哥們之外，張晉還特別提及功夫電影：「我來到這個舞台的時候，我就有一個很強烈的想法，想把我們中國的武術和功夫在舞台上呈現，讓更多的人看到，更多的年輕人也看到，有很多人問我，為什麼現在我們的功夫動作電影開始下滑，我不知道為什麼，所以我在舞台上呈現這些，是想讓更多的人喜歡上中國的功夫動作電影，如果以後有機會真的有很好的劇本，片酬這些可以不管了，因為我是演員張晉！」