Gigi Hadid同Zayn Malik再爆分手　有指Gigi母親對兩人女兒極苛刻

美國超模Gigi Hadid同英國歌手Zayn Malik於2015年11月開始拍拖，期間兩度分手又復合，去年9月，Gigi誕下女兒Khai，原本以為一家三口幸福美滿，想不到日前外媒又爆出兩人分手的消息。



Gigi同Zayn再度分手。（GettyImages）

有知情人士透露，Gigi媽媽Yolanda Hadid一直沉迷於用奇葩的方式治療Zayn的焦慮症。有指她找了6位治療師，對Zayn誦經、撒乳香（常在宗教儀式裡使用），其中一位還告知Zayn要抽乾他的血，然後用「非焦慮」的血代替。而Zayn多次和Gigi表達過感謝Yolanda的好意，但此舉會令他更焦慮。

Gigi同Zayn由2015年至今數次分分合合。（Instagram@gigihadid）

據爆料，Gigi與Zayn分手的導火線也正是來自Zayn同Gigi媽媽Yolanda的衝突。Zayn一直注重保護女兒Khai的私隱，但Yolanda卻洩露了外孫女的照片；另外，Yolanda還給1歲的Khai制定節食計劃，包括只可以吃5分飽；不准飲奶，只能飲水；餓了只可以吃杏仁碎，不准吃蛋糕等，這些都讓Zayn無法接受。

Gigi同媽媽Yolanda。（Instagram@gigihadid）

除此之外，Yolanda也曾經公開羞辱Gigi的身材，要求她減肥，Gigi也因此患上進食障礙症。

Yolanda對女兒也毫不手軟。（Twitter截圖）

而據《TMZ》報道，Zayn於9月29日在他和Gigi位於賓夕法尼亞的家中，同Yolanda發生了巨大言語同身體衝突，Yolanda聲稱Zayn打了她，正考慮報警。但Zayn本人否認此事，並發文回應自己是一個很注重個人私隱的人，不喜歡分享家務事，想讓女兒在一個安全私密的空間成長。而Gigi也表示只專注於女兒Khai，希望在此期間保留私隱。

Zayn否認同Yolanda有肢體接觸。（Instagram@zayn）