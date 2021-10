英國前球星碧咸(David Beckham)的女兒哈七(Harper Seven Beckham)一直備受大眾矚目,如今9歲的她愈發標誌,還開始學中文。



哈七可謂集萬千寵愛於一身。(Instagram@victoriabeckham)

日前,碧咸嫂(Victoria Beckham)在IG分享哈七寫毛筆字的片段,她手握毛筆,書寫中文「一、二、三、四、五」,碧咸嫂還問道:「How many months have you been learning Mandarin for?(你學習中文多久了)」哈七一口純正的英國口音答道:「A few months.(幾個月)」並表示自己很喜歡,而碧咸嫂還鼓勵哈七教她,大讚「It’s very cool.(太酷了)」

哈七用毛筆書寫中文。(視頻截圖)

不少內地網友見到後都留言大讚:「马上用中文打招呼了」、「笔顺好像都对」、「我的七公主啊,美麗與才華並重」等。