男神廚房｜陳家樂刀刃混食物勁恐怖　重溫《美女廚房》瘋狂畫面

TVB新綜藝節目《男神廚房》將於星期一（1/11）首播，看個名字就知道是以經典節目《美女廚房》為藍本，不過主持已經全部換人，今次找來鄭裕玲、王菀之和何廣沛主持，雖然未必夠鄭中基、方力申和梁漢文好笑，不過組合有新鮮感，其實依然值得期待。

首周播出的首三輪男廚神對決，參賽嘉賓有「早餐男神」張敬軒、「勇氣男神」張振朗、「怕醜男神」陳家樂，及湯洛雯表弟「最強基因男神」李子熙。四人將面對兩位主持鄭裕玲、王菀之，及靚女嘉賓胡定欣、湯怡及美女廚師Hilda點評廚藝，而得分較高的三位，將於周三晚節目中進行終極對決！而陳家樂在今集已經出事！竟將攪拌機內的刀刃意外混進食物中，把現場女士嚇了一大跳！

正所謂「魔鬼藏在細節裏」，呢張相「暗角」嘅「反白眼」張振朗，比起主角張敬軒王菀之更搶！

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《美女廚房》由鄭中基、方力申和梁漢文做主持實在太成功，加上一班星級嘉賓完全可以說是豁了出去，所以出來的效果相當之好，而且相當搞笑，製造了不少經典畫面。

當年嘅《美女廚房》真係好好笑。(網上圖片)

當中最經典的，相信問十個人，九個都會答你：「啲奶假㗎！」究竟咩事？事緣有一集，方力申試食後，就同嘉賓（組合freeze）講：「真係好咸喎」，點知佢哋竟然覆返小方：「咪似你囉」，嘩！真係話中有話。不過小方都絕對唔係省油的燈，當要試下一味「炸牛奶」的時候，大大聲拋低一句：「啲奶假㗎！」更拒絕試食，明顯亦是話中有話，成為成個節目最經典的一部分。

錢國偉曾力撐最新一輯《美女廚房》：節目唔係一嚟就驚天動地

當被人話咸時，你睇佢哋個樣。（網上圖片）

除此之外，當然唔可以唔提地獄廚神吳雨霏，佢除了廚技夠地獄之外，連煮條魚都可以搞到火災成禍，仲要出動保安人員用滅火筒救火，都算係節目嘅經典畫面。之後佢仲有機會再上節目，當時要整瀨尿蝦，結果佢就拎兩袋冰出嚟敷住佢當刺身，真係嚇死街坊。

佢條魚...（網上圖片）

講到地獄廚神，又點可以唔提當時仲相當清純兼未著皮褲的鄧紫棋G.E.M.呢。除咗賣相已經夠嘔心，當現場觀眾試食之後，仲即刻忍唔住要衝去廁所，成為一幕相當經典的畫面。而當梁漢文試食的時候，佢一路講嘢一講嘔返啲食物出嚟，雖然場面嘔心，但相當搞笑。

當時個樣好似順眼啲。（網上圖片）

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除咗一啲搞笑位，其實都有啲sweet位，就係當時應該係拍緊拖嘅方力申同Stephy同場演出，而小方更加好落加咁幫手，仲扮晒公正俾高分。

可能喺屋企都係咁。（網上圖片）

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《美女廚房》經典相：

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