游嘉欣不怕林正峰正印女友呷醋　擔心緋聞嚇走追求者︰斷我愛情路

無綫於周日（31日）舉行「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動，小花游嘉欣亦有份出席做善事。適逢是萬聖節的日子，不少人都會選擇「扮鬼扮馬」娛樂一番，但嘉欣就表示準備「返屋企瞓覺」，因為她本身也不太會慶祝萬聖節。近期經常見到嘉欣，事關她擔正演出的短劇《青年心城之撐起青春》正在播放中，且又不時上綜藝節目，被問到是否收入大增，嘉欣笑言︰「啊……呢個係假象嚟！其實係咁啱個劇集出緊，所以就有宣傳啊，就會見得我多啲近排，又冇話特別收入增加！」



嘉欣與藝人孔德賢出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動。（周倪瑩攝）

「千禧BB」嘉欣出道3年時間就已經做女主角，算是相當快，她覺得今次的機會是機緣巧合，「但係佢呢個都唔算係正式嘅長嘅劇集，所以離真正嘅女一都仲有一段距離，今次就當係一個中期考試。（嚟緊會唔會有機會做真正嘅女一？）呢個乜嘢都唔知啊，睇吓公司之後畀啲乜嘢機會，同埋唔好話係咪女一啦，希望自己可以喺其他更多嘅劇集出現。」

在劇集《青年心城之撐起青春》中，阿欣（游嘉欣飾）與性格南轅北轍的男主角阿峰（林正峰飾）將會發展感情線，並會有大量對手戲，當中不乏甜蜜互動。

早前林正峰被傳媒影到他私下接送嘉欣，被指疑似背住正印女友童靖文（Yuki）偷食，隨即惹來一腳踏兩船之嫌，報道出街後，林正峰與游嘉欣都分別透過經理人澄清有關緋聞，日前他就於IG post了他與Yuki手拖手的合照賀他們拍拖3周年，公開高調放閃曬恩愛。嘉欣笑言︰「佢成日都曬命㗎啦，哈哈！佢成日都曬佢同女朋友啲相嘅，所以都唔關事啦！（緋聞會唔會影響到你同佢嘅友誼？）唔會啦，我同佢本身都係有咩就講咩，都好直接嘅人，所以都冇咩影響，我哋就將呢樣嘢當係笑話咁樣講，可能佢唔係太想車我出去地鐵站嘅時候，佢又喺度講話『陣間畀人影到』呢啲，都係講吓笑咁樣。（佢都會照車你？）如果佢方便嘅情況下都會嘅，因為始終大家都想快啲返屋企休息。」

林正峰拖實女友高調放閃慶祝拍拖3周年 以行動粉碎與游嘉欣緋聞

嘉欣直言未有識到合適的男生，先專注在工作方面，可能只是timing未到。（周倪瑩攝）

被問到嘉欣怕不怕Yuki呷醋，她說︰「咁呢個要問返佢啦，但係我覺得應該都唔會嘅，因為我同佢女朋友本身都識嘅，有一齊出去食過嘢，大家都了解對方，所以又唔會話（怕）呷醋。」在節目中講過自己是「A0」的嘉欣反而就更怕跟林正峰的緋聞會嚇怕有心追他的男生，她直呼︰「我好驚啊！我好驚啊！你知唔知個新聞出咗去之後，好多人都同我講，包括IG啲follower，都有同我講『你係咪真係出pool啊？恭喜你喎』，我心諗『唔係啊嘛？真係覺得我搵到男朋友？』我又諗可能以後會有啲男仔會因為咁而唔敢認識我𠻹！係囉！佢斷我愛情路！」

+ 6

點擊下圖睇嘉欣的靚相︰