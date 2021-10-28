賭命夫妻｜Ruby再曝光Dennis夫婦千呎屋　人咁高展示櫃勁多Birkin

ViuTV真人騷《賭命夫妻》成功製造話題，5對夫妻中，Benson的老婆Ruby是YouTuber，早前她在個人YouTube頻道「Bube Bube」拍片，原來她約了其他參加者一同到富貴夫妻Dennis和Teris的豪宅玩，再次曝光豪宅的更多細節。



節目一出街就好有noise！（IG@rubycchm）

一入屋，眾人不禁大呼︰「好黐綫」、「好靚啊！」連一向住開東涌豪宅的阿匡也不禁說︰「好似示範單位！」單位裝修極具現代感，且沒有多餘的雜物，非常有空間感，加上房間，估計有千呎。單位客廳的露台望園景，有泳池和不少綠色植物的景觀，阿匡大讚落地玻璃連手指模也沒有，可見Dennis和Teris的悉心打理！

Dennis和Teris在節目中雖然多磨擦，但其實也有很多甜蜜的時刻。（IG@teris_tsai）

Ruby入到主人房，見到一個落地展示櫃，裏面裝滿各大品牌的手袋，櫃分5層，目測有近30個名牌手袋，誇張到連Ruby都大叫︰「嘩！咩料啊呢個櫃！」立即叫Luna一齊欣賞，Luna說︰「嘩！會唔會太多Birkin啊大佬！」眾所周知，Hermès的Birkin一向是富貴的象徵，分分鐘比股票更保值。Teris表示她會用那些手袋，但大多數時間也是用來觀賞，她說︰「好少用，一年都係用一次到啲袋，每個款用一、兩次囉。」Teris還自爆自己的志願是做名牌代購！

Ruby不禁大叫︰「咩料啊呢個櫃！」（YouTube影片截圖@Bube Bube）

由於Ruby想將「生啤」公仔送給Teris，Ruby都笑她︰「唔使要生啤啦咁多袋！」Teris笑言會將「生啤」放在最頂一層供奉，跟Birkin有同等地位！而主人房的景觀跟客廳一樣望園景。二人有養貓貓，原來還留了一間房給貓貓住，Ruby不禁說︰「啲貓個景仲靚過我屋企個景。」非常搞笑！

眾人覺得Dennis和Teris的家勁似示範單位。（YouTube影片截圖@Bube Bube）

Dennis和Teris在節目中是有錢人的形象，二人都是生意人，老公做室內設計，老婆是活髮公司老闆，家境不俗的他們居住在大埔豪宅。之前在節目中主持火火和陳嘉倩亦有到訪過他們的家，玻璃櫃的珍藏名牌手袋，合共過百萬，其中一個是Teris最愛，亦是最名貴價值14萬的象牙灰Hermès Kelly Bag，她直言現時已經炒至20萬。不過兩米高的玻璃櫃亦不夠放Teris的手袋，床頭都有數個常用的名牌袋。有眼利的網民就認出他們居住在大埔白石角雲匯，單位由開放式至三房戶，面積由277至953平方呎，定價由563萬至2,371萬元。

點擊下圖詳細睇佢哋間屋同埋睇埋貓貓房！

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