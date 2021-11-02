丫頭分享2招懶人慳錢術　強調使錢都係致富關鍵：是要聰明消費！

從節目《我愛黑澀會》出道的33歲台灣女星丫頭（詹子晴），性格直率不做作，活躍於各大綜藝節目，實際上，丫頭在短短5年內、23歲年紀存到人生第一桶金，如今坐擁兩間房子。



丫頭現在除了演藝事業之外，副業同樣經營得有聲有色，存錢有方的她近來分享「省錢之道」，透露過去還曾經在海底撈換到一台iPad。

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丫頭在節目《小明星大跟班》中分享兩種省錢之道，首先是善用不同種類信用卡，她認為省錢不是為了讓自己過苦日子，「是要聰明消費」，也就是要使消費能獲得回饋，例如加油的信用卡，加油就可以有回饋，「懶得去特別辦一張卡，這些錢省起來都很多。」

此外，丫頭強調，信用卡一定要「當月付清」，不能給銀行賺循環利率，更認為這是儲蓄大忌，「你要知道你花了多少，一次付清才會感覺到我真的買了這麼多東西。」

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再來是透過APP累積賺點數，丫頭提到，她下載各式APP，例如之前到海底撈吃飯，「大家都不知道他們有累積點數」，一旦看到身邊朋友在海底撈打卡，當下會立刻聯絡對方，請對方消費時登入她的會員，「大家會覺得，我吃一餐累積好像沒有多少，所以很多人都不累積，所以我就會去累積大家的點數」，後來還因此兌換到iPad。

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