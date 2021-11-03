斯亞遭網民嘲嘴唇漲卜卜「少打豐唇針」　IG自揭整容傳聞背後真相

台灣女星斯亞（糖果）自選秀節目《我愛黑澀會》出道，甜美外型與精湛舞技讓人印象深刻，已從女孩轉變為女人的她時常在社群與粉絲分享工作花絮，而日前她在IG透露有粉絲留言「希望妳的豐唇針少打一些」，讓她既無奈又不悅。



在留言中該粉絲提到從小就很喜歡斯亞，偶像在他眼裡已經相當漂亮了，還特意要斯亞「少打豐唇針」，斯亞見狀無奈地坦言因疫情關係都戴著口罩，根本沒有打豐唇針的必要，並截圖轉發到IG說道：「我覺得我真的要來拍一集，妝容真的可以改變人的視頻。」文末還奉勸網友都要去學化妝，亦或可以跟她學習。

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而斯亞事後又發出一則限時動態，內容更直接地對那些「想控制別人」的人喊話，要他們「管好自己就好」，她也認為喜歡一個人不應該控制對方，且自私地要對方變成自己喜歡的樣子。

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