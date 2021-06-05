斯亞被指整容傳足N年不忍了：原來我這麼好看！終認3處曾做醫美

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-05 09:00

斯亞（糖果）發跡自《我愛黑澀會》，精湛舞技讓人印象深刻，事隔多年，她逐漸在演藝圈站穩腳步，私下仍不時與網友互動，日前被問到「對於那些說妳整型的人，妳用什麼心態去面對」時，她樂觀表示其實很謝謝那些人，「讓我知道原來我是這麼好看的！」

斯亞接著笑說如果真要怪罪的話，那就怪基因吧：「我感謝我家人的基因。」再度打臉外界的整型說，但她日前分享了單穿超高衩泳裝的火辣照後，被問到做過的醫美手術時，她坦言除了打鳳凰電波和肉毒瘦小臉，偶爾也會做皮秒雷射。

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關於減肥秘訣，斯亞表示她並沒有吃任何減肥藥，而是透過168飲食法，換句話說就是進食8小時、斷食16小時，但她在進食期間並沒有亂吃東西，而是戒吃精緻澱粉、戒喝含糖飲料、只吃原型食物，每天至少喝1500 C.C.的白開水，每餐吃6、7分飽即可，此外，她每天也都會做有氧運動，雙管齊下努力了2個月，她才逐漸瘦下來。

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對於防疫期間在家做的事，斯亞透露每天其實仍過得相當充實，除了看劇吃東西，她還得處理工作事務，「拍影片、開會、剪影片、修圖、想文案、想新產品的東西或是之後各種合作、出貨包貨。」當然，她也會把握空檔運動拉筋，生活非常忙碌。

斯亞分享做過的醫美手術。（IG@siya0103）

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