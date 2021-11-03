鄧萃雯激讚祖國大好河山　「九寨溝」重開觀光完成心願

「視后」鄧萃雯近年已經將重心轉移內地發展，除了現身參與各大綜藝節目之外還忙於拍劇，但仍不忘抽空去偷閒一番。近日，她就完成了人生其中一個心願清單就是赴位於四川省北部的風景名勝區「九寨溝」旅行，當地的建設管理與大自然美景令她讚嘆不已，更揚言以後可以不用出國觀看其他湖群，引起網友瘋狂討論。

劉亦菲主演的《神鵰俠侶》曾在「九寨溝」取景拍攝。（微博圖片）

聞名海內外的旅遊聖地「九寨溝」湖水清澈透明，在湖水中蘊藏了不少枯木同其他物質，再加上環繞着各式各樣的林木，倒影在湖水上時而形成不同顏色的畫面，巍峨高山配上清透水質，一眼看去猶如進入仙境，非常漂亮。自2017年因為當地發生地震緣故多個景區受損而暫停開放後，經過4年的修復已在今年9月份重開，吸引鄧萃雯前往觀光。

鄧萃雯去了「九寨溝」，完成了人生清單之一。（鄧萃雯微博圖片）

而原來不講不知去「九寨溝」是鄧萃雯的人生清單之一，身穿優閒便服頭戴貝蕾帽的她非常輕鬆自如，笑容滿面站在景區上合照，看得出她玩得多這麼的開心。經過這一次親身欣賞美景，鄧萃雯對當地的建設質管理相當讚不絕口，在微博留言表示：「恍如置身人間仙境的九寨溝絕對沒令我失望，周邊的建設亦超出我心中想像且管理得相當好，以後可以不用去日本輕井澤或加拿大聖路易斯湖了，因為春暖花開、紅葉片片和白雪茫茫的九寨溝，我都希望能盡入眼簾。」言語之下對祖國的大好河山讚嘆不已，引起不少網友讚同更揚言祖國的河山美景多的是，還建議她可以到其他不同地方觀光。

鄧萃雯表示可以不用去日本輕井澤（左）或加拿大聖路易斯湖。（日本旅遊官方網站截圖﹑網上圖片）