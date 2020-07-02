細數香港藝人食老本輕鬆賺人仔　鄧萃雯靠姚小蝶唱歌勾回憶

在五光十色的娛樂圈中，想突圍而出大紅大紫，除了要有鮮明的個人特色之外，一套代表作亦相當緊要，因為隨時可以獲得「長期飯票」── 可以靠一個角色輕鬆賺錢。比如黃日華﹑李若彤﹑鄧萃雯﹑周海媚﹑陳浩民等人，近幾年就頻頻靠昔日經典角色，獲邀到內地登台或上節目，輕鬆「食老本」賺「人仔」。

80、90年代香港本土製作的影視劇集紅遍海內外，特別TVB製作的劇集，對內地觀眾來講影響深遠，適逢過去10年內地娛樂產業發展快速，再加上內地近年流行「回憶殺」熱潮，一班香港藝人當然不會錯過這個賺錢良機。

陳浩民﹑李若彤又再一次合體演出。（影片截圖）

對於內地觀眾來講，原來陳浩民的代表作並非《西遊記》中的孫悟空，亦不是《封神榜》中的李哪吒，而是1997年《天龍八部》裏的段譽，而他亦靠段譽這個角色不時同飾演王語嫣的李若彤齊齊登台賺錢，因為在劇集中段譽追求王語嫣的一段情最令人難忘。

他們二人除了不時在綜藝節目合作亮相之外，近日更齊齊獲邀現身內地一個大型晚會，二人就手牽手甜蜜地演唱《天龍八部》的主題曲《難念的經》，勾起不少人回憶。

段譽同王語嫣似乎好深入民心。（影片截圖）

李若彤除了王語嫣一角令人印象深刻之外，當然少不了1995年主演的劇集《神鵰俠侶》中小龍女一角。當年她紅透半邊天，多年後仍然保持完美氣質憑該角色登台賺錢，曾有報道指，李若彤的登台價錢超過40萬人民幣（約44.5萬港元），而陳浩民則超過25萬人民幣（27.8萬港元），如此看來只是輕鬆唱歌﹑玩遊戲就輕輕鬆鬆賺人民幣，果真好過拍劇。

除了他們二人之外，《天龍八部》飾演喬峰的黃日華亦令內地觀眾難忘，雖然他近年已經甚少拍劇，但仍會以喬峰的造型四處登台，出現在綜藝節目上，有指他的登台價為45萬人民幣（約50萬港元）左右，比李若彤還要高。

黃日華靠喬峰上節目賺錢。（影片截圖）

而54歲的鄧萃雯大家最記得當然是她在《金枝慾孽》飾演的如妃同《巾幗梟雄》中的四奶奶。但內地觀眾似乎對她在亞視劇集《我和春天有個約會》中飾演的姚小蝶一角最難忘。鄧萃雯靠這個角色不時獲邀上綜藝節目，近日再扮起姚小蝶上歌唱節目《流淌的歌聲》，輕鬆唱歌同內地觀眾互動。還有53歲的周海媚，她在1993年在劇集《倚天屠龍記》中出演的周芷若最為出名，靠著周芷若上節目出席活動，依然掀起話題。

姚小蝶令人難忘。（影片截圖）

他們不時吃老本登台賺錢，或許有不少人覺得他們沒有進步沒有突破，不過在商言商，因為代表作角色深入民心關係，內地觀眾喜歡收看﹑節目組自然就叫他們重演當年的角色，在商言商似乎好合理。其實不是人人有資格可以吃老本，這是對他們的一個肯定。

如妃一角都令人印象深刻。（影片截圖）