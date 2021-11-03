47歲向海嵐近照大變樣　疑美顏Filter太重手同湯洛雯撞樣？

1998年港姐冠軍向海嵐（Anne）早前因為擔任今屆港姐競選導師而備受關注，現年47歲的她保養得宜，身形與過往相比差別不大，經常着短褲大曬長腿，愈活愈年輕！日前歐陽震華Post出一張與太太傅潔嫻、向海嵐及李思蓓的合照，並寫道：「昨晚開心的偶遇」，而Anne亦有轉發：「每次見面都有說不完的話題，每次都是很歡樂，笑得臉都累了。」不過未知是不是美顏Filter開得太勁，相中的Anne大變樣，不少網民都留言表示認不出，更指她與湯洛雯撞樣！
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身為港姐四料冠軍的Anne一入行就備受力捧，參演過不少劇集，當中她的古裝扮相尤其令人印象深刻，包括《楊貴妃》、《無頭東宮》等，她在2008年離巢並宣布暫別娛樂圈，轉往上海從事公關工作，直至2015年重返幕前，陸續拍攝過TVB、ViuTV的節目。早前Anne作為師姐擔任港姐導師，並拍攝港姐真人騷，保養得宜的她即使與一班應屆港姐同場都唔輸蝕！
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