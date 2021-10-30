陳自瑤帶囡囡去主題樂園曬三份早餐　王浩信同行打破婚變傳聞？

最近忙於拍攝新劇《有種好男人》的陳自瑤（Yoyo），日前抽空帶囡囡王靖喬（QQ）去主題樂園酒店Staycation，她在IG Post出囡囡抱住多個大公仔的靚相，並寫道：「Halloween staycation with My little Angel #happyhalloween #staycation #你快樂所以我快樂」，再加上多個可愛Emoji，相信兩母女玩得非常盡興！不過就有網民留意到Yoyo曬出的早餐照是三人分量，因而推斷他們今次是一家三口去Staycation。



有網民留意到Yoyo曬出的早餐照是三人分量，因而推斷他們今次是一家三口去Staycation。（IG@chenchiyiu）

其實王浩信早前曾Post出同囡囡到主題樂園玩時影的父女合照，當時已經有不少網民留言問他：「老婆呢？」，甚至狠批Yoyo沒時間湊女。Yoyo同王浩信近年屢傳「分」訊，夫妻關係備受關注，但雙方一直沒有公開澄清，除了早前同場出席周勵淇42歲生日會之外，兩公婆不再如以往合體放閃。不過今次Yoyo同王浩信前後腳曬出帶QQ去主題樂園玩的照片，似乎是要以實際行動打破婚變傳聞！

王浩信早前曾Post出同囡囡到主題樂園玩時影的父女合照。（IG@vincentwong07）