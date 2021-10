陳自瑤帶囡囡去主題樂園曬三份早餐　王浩信同行打破婚變傳聞？

最近忙於拍攝新劇《有種好男人》的陳自瑤(Yoyo),日前抽空帶囡囡王靖喬(QQ)去主題樂園酒店Staycation,她在IG Post出囡囡抱住多個大公仔的靚相,並寫道:「Halloween staycation with My little Angel #happyhalloween #staycation #你快樂所以我快樂」,再加上多個可愛Emoji,相信兩母女玩得非常盡興!不過就有網民留意到Yoyo曬出的早餐照是三人分量,因而推斷他們今次是一家三口去Staycation。



有網民留意到Yoyo曬出的早餐照是三人分量,因而推斷他們今次是一家三口去Staycation。(IG@chenchiyiu)

其實王浩信早前曾Post出同囡囡到主題樂園玩時影的父女合照,當時已經有不少網民留言問他:「老婆呢?」,甚至狠批Yoyo沒時間湊女。Yoyo同王浩信近年屢傳「分」訊,夫妻關係備受關注,但雙方一直沒有公開澄清,除了早前同場出席周勵淇42歲生日會之外,兩公婆不再如以往合體放閃。不過今次Yoyo同王浩信前後腳曬出帶QQ去主題樂園玩的照片,似乎是要以實際行動打破婚變傳聞!

王浩信早前曾Post出同囡囡到主題樂園玩時影的父女合照。(IG@vincentwong07)