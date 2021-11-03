斛珠夫人 | 同楊冪上演師徒虐戀　陳偉霆古裝遭詬病：前面很禿

騰訊視頻於日前發布2022年劇綜片單，當中由楊冪、陳偉霆（William）主演的古裝劇《斛珠夫人》公開首條預告片，即刻引起網友熱議。



《斛珠夫人》即將首播。（微博@電視劇斛珠夫人）

陳偉霆在劇中飾演權臣「方諸」，同楊冪飾演的「方海市」最初是師徒關係，且是一位不苟言笑的嚴師，預告片一開頭就是他打楊冪手掌心的畫面。而前期楊冪一直以女扮男裝生活，並對陳偉霆暗生情愫，兩人逐漸相愛。

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不過好景不長，為保楊冪性命，作為臣子的陳偉霆不得不將她嫁入皇宮，但兩人依然彼此相愛，將會上演一段虐戀。

陳偉霆楊冪上演虐戀。（視頻截圖）

隨著楊冪在劇中的成長，她的造型變化也非常多，從前期女扮男裝的古靈精怪，到中後期做皇妃的端莊大方、溫婉可人等，都駕馭得不錯。不過陳偉霆的披髮造型卻早到網友吐槽，頭套髮際線太高、顱頂過低之餘，額頭兩邊的曱甴鬚也非常突兀，不知道是不是勒得太緊的緣故，令臉部略顯浮腫，顏值下降，因此網友紛紛評論道：「這個造型太難看了」、「陳偉霆從業以來最醜造型吧」、「陳偉霆光頭都挺帥的……居然……」等。

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除此之外，有眼尖的網友發現，之前發布的先導片同今日（3日）的預告片中，楊冪的眉形不同了，被後期製作修得更加精緻了，整個人的氣質也提升不少。

總的來說，大眾對片花有讚有彈，不過劇集還是很受網友期待。