陳偉霆被爆與失婚超模何穗拍拖　多次同車出入寓所疑已同居

陳偉霆（William）自從轉戰內地之後，事業風生水起，人氣飛升，在頂流中始終佔有一席之地。適逢今日（14日）七夕，內地一個專門爆料的微博帳號「攝影劉大錘」曝光了陳偉霆疑似同超模何穗拍拖的畫面。



劉大錘在13日就預告兩人粉絲加起來有5000多萬，而陳偉霆微博粉絲4000零萬，何穗1000零萬，加在一起過5000萬。（微博截圖）

短片中，陳偉霆健完身後坐車離開，之後到達商場門口時，何穗上了他的座駕，後來陳偉霆落車買了些東西後，就同何穗一起回家。三日後，司機先送陳偉霆到高鐵站，然後再返回陳偉霆寓所接何穗，送她去健身房。過了兩日，司機去高鐵站接陳偉霆，做完核酸檢測後，又送他回家換衫去健身房。陳偉霆前腳落車後，司機再度返回其寓所，接何穗出門辦事。兩人疑似已經同居。

劉大錘曝光拍攝畫面。（微博截圖）

今年32歲的何穗在2011年初次亮相秋冬紐約時裝周，其後八年登上維多利亞的秘密年度大騷，是繼劉雯之後，第二個登上維密T台的亞洲模特兒。2014年，何穗開始涉足影視、綜藝，逐漸為大眾熟知。

何穗也是四大時裝周的常客。（微博@何穗工作室）

然而，何穗曾在2015年時曬過結婚證，但男方照片被遮住，不久後她又刪除了這條微博。其後有八卦媒體報道，指何穗已經辦理離婚，這段婚姻僅維持7個月。當時還有網友稱何穗是被假富豪騙婚又騙色，這個假富豪是奚夢瑤介紹的，一開始大家都以為男生有錢，沒想到卻是偽富豪，何穗發現後選擇立即離婚，與姐妹奚夢瑤也分道揚鑣了。不過，這些消息何穗本人從未回應過。

對此，有部分粉絲表示，如果是真的就祝福，但也有大量網友評論道：「那女的黑歷史不少啊，人品堪憂」、「沒人知道她欺負劉雯的事嗎」、「何穗在一檔綜藝表現可不咋滴，感覺人品不行啊」等。