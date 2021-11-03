星空下的仁醫｜演員中期評核報告　有配角表現勁過鄭嘉穎鍾嘉欣

無綫台慶劇《星空下的仁醫》可以說是今年最強大陣容的劇集，演出陣容有鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢、龔慈恩、陳自瑤、海俊傑、郭少芸、曾航生、何依婷、張寶兒、郭子豪、羅毓儀、林正峰、林子超、孔德賢、黃碧蓮、曾展望等。

演員演出表現，絕對是劇集成功與否的其中一個關鍵，所以劇集已經去到一半的時間，立即為大家點評一下演員們的表現。

鄭嘉穎

作為兩屆視帝，鄭嘉穎的演技當然不需質疑，就看他能不能再突破，不過今次依然是很「Law霸」。在《星空下的仁醫》，嘉穎在第二集探視「院長」一幕，完美演繹快速切換情緒、表情，甫開心笑氹病童開心，便因為發現病童肌肉瘤復發變得神情凝重，安慰完病童母親後，又因為另一病童出現腹部腔室症候群，要趕緊收拾心情為對方進行腹腔穿刺，演繹流暢度高亦甚有說服力，真係少啲功力都唔得。表現中上。

鍾嘉欣呢場喊戲好深刻。（劇集截圖）

鍾嘉欣

作為人母的鍾嘉欣，雖然已經有段時間沒有拍劇，但演技依然沒有生疏，尤其是她的喊戲。嘉欣在與小朋友演對手戲時就切換到溫柔Mode，眼神充滿母愛，不少觀眾都大讚已為人母的她演繹這個角色更加得心應手，演技有明顯進步，既可冷靜處理突發病況，又有親切溫柔的一面。在工作上表現專業的章以芯，與兩位相識多年的好友Amos及阿焚相處時就表現出搞怪活潑的一面，而嘉欣能夠輕易在不同的情景下都完美演繹出角色當下的表情同語氣。表現中上。

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