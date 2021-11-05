網紅鄧佳華求愛不遂揚言去電視台自焚　女方真實身份曝光震驚網民

台灣網路紅人鄧佳華頻頻在網路上對「宜軒」示愛，先前有網友發現原來「宜軒」就是親子台的「香草姐姐」，不過他的行為似乎讓對方飽受困擾，去年已經將他封鎖，3日他突然情緒失控自拍影片，甚至在公司群組中放話已做最壞打算，脫序行徑讓老闆連千毅很頭痛，氣罵：「你是在哭什麼？你如果是我兒子，我坦白說，我照三餐教訓你！」



鄧佳華在影片中皺眉哭泣，「宜軒……我想知道，妳是怎樣看待我的，我想知道，妳的答案是不是肯定我？還是否定我，我都想知道。宜軒，我是真的很愛妳，我從來不曾愛過其他女生，妳是最特別的！妳是不一樣的」。接著又表示就算對方討厭他也無所謂，希望可以當朋友，「宜軒，一生一世，只愛妳一個。」

【圖輯】鄧佳華：這是我最壞的打算，到親子台自X！點圖放大瀏覽他的爆喊片👇👇👇

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不僅如此，鄧佳華還請朋友私訊宜軒但沒有下文，他揚言：「這是我最壞的打算，到親子台自X。」他說直播工作很愉快，但自己因為情傷導致情緒不穩，經紀人頻頻勸說，但他似乎聽不進去，放話要到親子台做傻事。

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對此連千毅表示接到記者詢問電話才知道鄧佳華又脫序了，他直言鄧佳華對於異性是很衝動，很敢表達內心，「但是他用錯方式了！佳華永遠不能再這樣色龜下去了！」同時他也大罵鄧佳華若再繼續這樣，原訂21日和其他藝人的合體活動，不排除暫停，「我可能還會再給他冷凍一個禮拜！」然而連董的教訓鄧佳華似乎沒有聽進去，稍早他po出GOOGLE MAP畫面截圖，目的地定位在親子台，並寫下：「宜軒終於到了今天了，親子台我會去」、「宜軒妳真的是可以左右我人生的女生，宜軒我愛妳我也怕妳。」

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