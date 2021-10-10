熊熊親眼目睹妹妹輕生崩潰超自責：旁人很難體會抑鬱症患者的煎熬

台灣女星熊熊（卓毓彤）長相甜美身材好，加上個性率真大方，一直以來是綜藝節目的寵兒，日前她在大型脫口秀節目《炎上》勇敢認了影片遭外流，獲得大批網友的讚賞：「自嘲是最高境界！RESPECT！」不過在她樂觀的外表下，其實有著不為人知的傷痛，近日在節目中罕見提起妹妹輕生的往事，當場情緒潰堤。



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熊熊說小時家裡經濟狀況曾經不錯，卻因為爸爸誤信他人，家中狀況一落千丈，她自認書讀得不好，索性早早出來工作，把賺的錢全交給媽媽，讓弟弟妹妹可以繼續升學。而熊熊的家庭也和許多亞洲家庭一樣，家人相處時不常把愛掛嘴邊，像是她和小7歲的妹妹，彼此不常分享心事，加上妹妹個性比較執著，最後心理狀態出了問題。

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當時因為家裡環境不好，熊熊妹妹很努力想要讀法律系考法官，賺錢為家裡改變狀況，但熊熊坦言妹妹的夢想超出了自己的能力，加上妹妹男友本身非常聰明，各種因素加在一起讓妹妹一直處於壓力很大的狀態下，熊熊透露當時覺得妹妹像是變了一個人。

熊熊坦言旁人很難真正體會抑鬱症患者的煎熬，像是妹妹當年狀況時好時壞，她曾經拍戲拍到一半接到媽媽電話，通知妹妹有輕生念頭，當她趕回家，卻看見對方在床上睡著了，類似的事情頻繁發生後，熊熊也忍不住唸妹妹：「我們全家人都要工作，沒有辦法一直這樣顧著妳，妳到底有什麼壓力？妳有我慘嗎？我什麼都要靠自己！」

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熊熊認為一直以來都很認份賺錢養家，為的就是不希望弟弟、妹妹覺得自己跟別人有什麼不一樣，對弟妹幾乎有求必應，因此當下看到妹妹的狀態，一時無法理解，她說：「我對妳這麼好，我也沒有求妳什麼，就是不要讓媽媽這麼難過就好了。」但當熊熊事後發現妹妹可能因為太年輕了，沒辦法舒緩內心的情緒、壓力，而家人又無法理解時，已經太晚了。

熊熊落淚哽咽透露，自己親眼目睹妹妹輕生時，非常自責救不了妹妹，如今只希望以自身經歷呼籲大眾要重視抑鬱症，好好關心、珍惜身邊的人，才不會等到憾事發生才後悔。

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