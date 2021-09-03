前AOA珉娥自殺未遂後首露面　輕生次數超過20次　一提雪莉即爆喊

AOA前成員珉娥自從離團之後，狀況頻傳，更在8月輕生送醫，慢慢康復之後，她1日首度在YouTube網路頻道《점점TV》露面，再提被智珉動手霸凌、懷念已逝好友雪莉，由於講話含糊、情緒起伏大，讓網友很擔心，希望她能好好接受治療，別勉強自己復出。



不只是8月曾自殘，珉娥自爆輕生次數超過20次，有次還是因為被媽媽發現，才救回一命，說到一半還露出傷疤，她也重提之前被團員霸凌一事，但強調只被「那位姐姐」欺負，更直指對方就是智珉。

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提到舊團員，她難忘已逝的雪莉，她說雪莉是她到首爾交的第一個朋友，2人時常分享痛苦辛酸，她也不只一次詢問雪莉身心狀況，頻問「還好嗎？」沒想到最後仍發生憾事，說到激動處，珉娥一度淚崩。

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回憶悲慘的童年，珉娥說自己曾遭家暴，不時被爸爸痛毆，14那年也被性侵，男生侵犯完之後，還到處炫耀，迄今仍是她難以抹滅的傷口，而這起性侵案仍在訴訟，她也悲哀表示「不抱任何期待了」。

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即便珉娥強調自己一直有在接受治療，也有服藥，但她出面時的狀態不佳，仍讓網友擔心，希望她不要再出面，好好休息，調養自己的身心。

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