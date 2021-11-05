康熙微服私訪記｜三德子養雞助農民脫貧　趙亮令村民敬佩備受信任

劇集《康熙微服私訪記》系列雖然已經播畢多年，但當中有不少角色至今仍令觀眾印象深刻，而太監三德子（趙亮飾）就是其中一位。戲外的他除了是一位演員之外，還是一位養雞場大戶，近日現身綜藝節目《再次見到你》的他，原來還透過自己的能力帶動了上百戶農民脫貧，鄉親們亦因為他而過上了較好的日子，大愛的行為讓不少網友激讚是德藝雙馨的好演員，由衷敬佩他。

因為《康熙微服私訪記》而令趙亮廣為人知。（微博圖片）

從一位演員走去做養雞場工作，主要因為2008年發生汶川地震，當時大家在重建家園的時候，趙亮亦想出一份力幫忙，所以他就在當地讚助了一個養雞場。但沒有經驗的他損失慘重，而養雞場的建設當時已經實實在在運作中，為了對養雞場負責，所以他就去學習養雞，以致發展出現有規模性的大型養雞場。

趙亮目前是養雞場大戶。（影片截圖）

在四川盧州鳳凰湖設有大型養雞場的他，已經對養雞有一套熟悉的方法，在此行業經驗多年亦已經為他累積了豐厚的身家。作為身價不菲的養雞場大亨，他還幫助當地的農民，帶領他們脫貧致富，至今已經帶動周邊33個村落，總計288戶農民脫貧，其中有138戶是殘疾人貧農，當地的農民都好感謝趙亮為他們生活作出了改善，揚言他像一位好大哥般照顧他們，打從心底裡信任他。

趙亮已經幫不少農民脫貧。（影片截圖）

從事養雞場工作困難重重，但趙亮仍然堅持前行，主要因為在他心中有一份信念：「我覺得人呢是有感情的，我記得媽就跟我說過，人這一輩子，你要記得住別人的好處，看得到別人的長處，幫得了別人的難處。」所以他才一直堅持。雖然養雞場工作已經佔據他生活一大部份，但他仍然沒有放棄演藝工作，還不時接演電視劇演出，兩邊兼顧都做得相當出色。不少網友得知三德子的舉動後都有讚無彈，直接他是一位充滿正能量的演員，由心尊敬他覺得他非常了不起。

趙亮雖然忙於養雞場工作，但他同時仍從事演藝工作。（影片截圖）