小魚兒與花無缺｜「小仙女」銷聲匿跡突現身　柏雪回歸網友超興奮

相信不少80﹑90後都有看過張衛健、謝霆鋒主演的劇集《小魚兒與花無缺》，當中「小仙女」（柏雪飾）一角令不少觀眾印象深刻。但在當紅之際柏雪在2006年後就突然淡出娛樂圈銷聲匿跡，一度被網友視為圈中一大謎團之一，但沒想到近日她再次出現人前，讓不少網友為之驚訝，在微博掀起討論。

「小仙女」一角令不少觀眾印象深刻 。（微博圖片）

有收看《小魚兒與花無缺》的觀眾都知道，「小仙女」一角活潑可愛，與小魚兒（張衛健飾）經常鬥嘴最後發展成戀人，但最終二人未能有情人終成眷屬，「小仙女」因為中毒關係最終死去，這一幕看到不少網友爆喊。正正因為「小仙女」角色令柏雪知名度急增，然而在當紅之際劇集拍不停的她，在2006年拍畢劇集《武十郎》後就在圈中銷聲匿跡，從此沒有再推出任何影視作品。

柏雪飾演的「小仙女」活潑可愛。（影片截圖）

突然間銷聲匿跡的柏雪猶如人間蒸發般，事件一度引起網友討論，當年對於她突然消失娛樂圈，傳出她是遭到影視圈封殺﹑被公司雪藏﹑甚至傳出她中邪等消息，多年來對於她的離奇消失讓許多人不解，所以網友將柏雪視為失蹤案被認為是圈中一大謎團之一。

二人的感情線感動不少觀眾。（影片截圖）

但近日柏雪終於現身微博讓不少網友又驚又喜，她在微博曬出同奧運冠軍孫一文拍攝的抖音片段，二人在鏡頭前連續擺出多個可愛pose，站在後方的柏雪可以看得出她仍然保養得宜，皮膚白皙臉頰肥嘟嘟的，而且笑容燦爛特別可愛，乍看之下同從前沒有太大分別，還貼文留言表示：「神仙組合，紅衣亂入！密碼找回。」原來之所以停更微博是她忘記了密碼，經過多年後才找回密碼。

經過多年後柏雪終於更新微博。（影片截圖）

而翻看她的微博自2017年後就沒有作出更新，是次是經過4年後再重新更新微博。而其實在2015年的時候，柏雪的好姐妹樂珈彤（《情深深雨濛濛》中夢萍飾扮演者）就在微博公開柏雪的消息：「親愛的雪迷們，柏雪真心很好勿念，謠言止於智者！」還上貼她同子女玩耍的照片，揚言她在國外生活得開心幸福，相信她選擇在家相夫教子而退出娛樂圈。

不少網友對於她更新微博非常開心，湧入她的微博留言歡迎她回來，紛紛表示想念她：「我苦等你10年了」﹑「終於更新了」﹑「我的天終於等到」等，還揚言見到她回來感動十分。

好姐妹樂珈彤指出柏雪已經在國外生活。（柏雪微博圖片﹑樂珈彤微博圖片）