星空下的仁醫｜近十年六套醫療劇五套有獎落袋　最唔好彩係方中信

《星空下的仁醫》暫時來說雖然收視不太高，不過依然得到不少網民讚好，尤其一眾演員發揮出色，劇情也非常感人，整體來說其實質素不錯，可惜收視未如理想。

現代醫療劇，一直是TVB的拿手好戲，由《妙手仁心》打響頭炮，當年吳啟華和程至美簡直是融為一體，可見受歡迎程度是多麼的厲害！其實TVB在這方面並沒有退步，基本上每次一出現代醫療劇基本上已經在頒獎禮預留一個位置，在近十年的六部劇集當中，有五部成功在年尾有獎落袋！

《On Call 36小時》又是一部很熱門的醫療劇。（海報）

《On Call 36小時》

《On Call 36小時》由馬國明及楊怡領銜主演，並由羅仲謙、黃智雯、袁偉豪等人為配，2012播出街後反應熱烈，全劇平均收視30.6點，大結局平均收視37點，最高收視39點，反應非常之好，主題曲《連續劇》的「情人們一呼一吸相愛到底」相信不少人都會識得唱。在頒獎禮上，馬國明奪得「我最喜愛的電視男角色」，而黃智雯則奪得「飛躍進步女藝員」。

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