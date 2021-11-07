想穩陣入場睇MIRROR？　一文睇清旅發局跨年倒數演唱會登記詳情

旅遊發展局公布了今年12月31日除夕將會復辦實體倒數活動，不過由於疫情所限，人數方面不再會是可容納上萬人能欣賞的煙花匯演，改為在西九文化區藝術公園大草坪舉辦「香港跨年倒數演唱會」，當中表演嘉賓最為受網民關注，除了有江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）等歌手外，更有人氣男子組合MIRROR全員12人，他們將聯同香港管弦樂團同場演出，相信又會再掀起「撲飛」熱潮。



旅發局舉辦倒數活動。（網站截圖）

MIRROR的參演令人關注。（鄺鈺瑩攝）

旅發局於6月進行招標，最後由ViuTV中標製作。觀眾除了可以透過電視和網上直播觀看表演外，粉絲們當然最想可以親身支持偶像，門票會以抽獎形成送出，下周一（15日）開始接受登記。演唱會共設3,580個位座位，旅發扣除預留予合作伙伴、嘉賓及採訪傳媒的席位後，有3,000個將公開予香港市民透過抽獎爭奪。中獎名額為1,500個，每人可獲兩張門票，可帶一名已登記同行者進入。活動登記網址https://nycdconcert.discoverhongkong.com將於稍後開放。立即點擊下圖看活動參與條件和如何避免被取消資格！

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