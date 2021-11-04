姜濤貼紀錄片《答案》展最真一面　剖白心情︰可能睇完會唔鍾意我

組合MIRROR成員姜濤當年參加《全民造星》時只有19歲，成為比賽的冠軍，後來加入MIRROR，除了有很多姜糖支持他，同時會有不同的批評聲音，雖然姜濤外表是大男孩，但其實他的心理質素很好且有很多想法。11月3日是MIRROR出道三周年的大日子，而姜濤亦在IG發放出震撼姜糖的新搞作，貼出紀錄片預告《答案》，令大家了解他多一點。



姜濤將自己的想法放在紀錄片中。（IG@keung_show）

全段片片長兩分鐘，片頭就以姜濤在2018年的《全民造星》講過的一句︰「真的我可以有好多種，哩個先係真正的一個人。」之後畫面出現︰「我認識的我會是大家認識的我嗎？」片段主要是平時和排舞中的姜濤為主，加上他的旁白︰「我冇乜途徑可以令大家認識本身嘅自己嘅一啲經歷，所以我唯一可以做嘅就係喺我自己嘅作品入面去講我自己嘅經歷畀大家聽，同埋講我自己嘅諗法，跟住我就諗，睇有冇多一個途徑，我覺得拍一段紀錄片紀錄返，畀以後嘅自己睇都幾好。」

片段中有不少姜濤的生活片段，例如跟隊友嬉戲和他打籃球的片段等，令粉絲們大感驚喜。（IG@keung_show）

之後姜濤說︰「可能你睇完呢段片會唔係好鍾意我，可能你原本好鍾意我嘅，但係原來唔係想像中咁樣嘅，我覺得都唔緊要。」他續說︰「以前表演冇諗咁多，就係覺得開心、同大家一齊就得，但係而家就有一種，好似如果我唔畀多啲力嘅話，大家就會……所以而家要逼自己畀多啲力囉！」片中他提及到早前在品牌活動中暈倒那次的經歷，他說︰「唔好將我諗到好脆弱，雖然呢件事搞到我好脆弱，我知道我暈咗，一定會有一大班人會講我哋公司唔好，講花姐唔好。」至於早前他不時在IG「放負」，引來粉絲擔心，他亦有作出解說︰「呢8個月係咁喺度同心入面抗爭緊，一時又好似好返啲，一時又好似唔得，希望我第3隻歌出嚟嘅時候係可以畀到自己一個答案。」預告下一首歌《答案》。

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