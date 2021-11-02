星空下的仁醫︱何依婷為演角色做足功課︰資料搜集坐輪椅嘅人係點

撰文：李婉文
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無綫台慶劇《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢主演，並由龔慈恩、海俊傑、陳自瑤、郭少芸、何依婷及張寶兒聯合演出。劇集播出以來觀眾口碑好，有追看性。而劇中飾演小兒外科基礎專科駐院醫生游醫生（Esther）的何依婷（Regina）關注度大增，大量網民cap圖大讚她靚女，而且演技有進步，於周二（2日）播出的一集，Regina更演技大爆發上演多場哭戲。她接受《香港01》記者訪問時，自爆原來在揣摩角色上，用了以前的一段慘痛經歷幫助自己投入情緒。

Regina在劇中飾演小兒外科基礎專科駐院醫生游醫生（Esther）。（劇照）

Regina在《星》飾演醫生，除了靚樣受關注外，演技同樣獲得讚賞。在周二（2日）播出的一集，講述Esther在樓梯跌倒，送院後發現可能以後都不能走路，在預告片中見到Regina爆喊說︰「我驚以後行唔到。」多場哭戲非常自然。Regina接受訪問時表示覺得哭戲是合理的，「因為正常一個人知道佢有機會以後都行唔到嘅話，都會好難以接受嘅。」Regina指自己在拍的時候不斷自我催眠，「不停咁幻想呢件事係真實，因為我覺得如果真係做出嚟，就唔寫實，所以喺腦海入面，不停咁洗自己腦，話呢件事係真嘅，我真係行唔到啦，我會點咁樣，事前會諗好多呢啲情緒上或者感受上嘅嘢。」

Regina在劇中因跌倒而有機會不能走路。（劇照）

點擊下圖看她的精彩演出︰

Regina指當初監製方浤酌找她演這個角色時，已向她提及過角色會經歷的轉變，「我就research一下，坐輪椅嘅人係點樣，亦都因為我以前細個讀書，考公開試嗰陣，因為真係好大壓力，而且又冇休息，各方面嘅原因，搞到胃痛，然後入醫院，去到最後我半邊身係痺嘅，會諗返起當年嘅回憶，擺返喺個角色度。」她續說︰「嗰陣時係唔識處理自己嘅情緒或者壓力，所以個胃係……真係係咁嘔，嘔到都冇嘢可以嘔，嘔到啲黃綠色嘅水，然後去到醫院搞咗成晚冇瞓，第二日又去考試，我諗係成個精神狀況都好差，就變咗有呢個麻痺，咁我覺得呢個經歷都係好好，去擺返喺呢個角色嗰度嘅。」

Regina其實是高材生一名，她於2012年考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，曾獲獎學金資助赴美國史丹福大學、英國列斯大學及上海復旦大學作交換生，畢業前並曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，以一級榮譽學士畢業。（IG@reginahyt）

現年27歲的Regina在2017年選港姐後入行，短短4年的時間，得到不少機會，公司亦對她重用，新劇《十月初五的月光》更做女主角，挑戰佘詩曼飾演的經典角色祝君好。被問到會否有壓力，她說︰「我又冇諗喎，因為可能我又諗得比較少啊喺呢方面，因為我覺得我將我成副心機擺喺諗點樣做好個角色，點樣做好件事嗰度，所以就變咗冇太多空餘嘅腦去諗啲壓力，或者係批評。」更有指她隨時可以憑《十月初五的月光》角逐視后，對此Regina就表現得好謙虛，「視后我就真係諗都冇諗過，因為我覺得到最後真係想觀眾鍾意套劇，鍾意大家嘅演出，因為台前幕後都好努力，所以視后我真係完全完全冇諗！」

點撃下圖看Regina在《十月初五的月光》的造型和她的其他照片：

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