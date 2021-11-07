換命真相｜張頴康澄清冇為NG鬧鄧佩儀 ：我諗我NG多過佢啦！

有傳無綫（TVB）藝人鄧佩儀（Gloria）拍攝電視劇《換命真相》期間，因頻頻NG，連「好好先生」張頴康都發火鬧人，張頴康今日（7日）出席鄭俊弘和何雁詩婚宴，澄清二人冇鬧不和：「嗰個（鬧不和）上年已經講咗㗎啦！我都唔知點解講我同鄧佩儀唔啱。即係好好笑，話我喺片場鬧佢，我諗我NG多過佢啦！但NG其實冇問題嘅，但話我同佢唔啱，呢個我好難澄清，要問我啲同事，我啲同事會知我係咩人，我就唔會對同事做啲咩，何況係女同事。」

張頴康不解為何會有人指他與鄧佩儀鬧不和。（周倪瑩攝）

他又謂：「Gloria係一個好盡責嘅人，其實可能第一次做女主角，佢背負住好多對白，好多時唔夠瞓，呢段時間我盡量去幫佢，令佢舒服啲。」他更指Gloria曾向他表示冇所謂「佢話咁咪當宣傳囉！由佢！」他補充指，同Gloria私下甚少溝通，「冇話friend唔friend，但見到面一定冇嘢。」

張頴康表示同鄧佩儀私下甚少聯絡。（IG@gloriapuiyeetang）

同場加映：星空下的仁醫｜演員中期評核報告 有配角表現勁過鄭嘉穎鍾嘉欣