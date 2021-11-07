余詠珊招募新人唔用舊將　想同樂易玲再合作：真係求之不得啦

前無綫（TVB）助理總經理余詠珊（Sandy）與前星夢娛樂行政總裁何哲圖（Herman）今日到香港麗思卡爾頓酒店出席鄭俊弘（Fred） 與何雁詩 （Stephanie） 結婚一周年晚宴。

讚TVB及ViuTV都好有競爭力。（攝影：周倪瑩）

余詠珊早前成立製作公司，與香港開電視合作，今日她接受《香港01》訪問時表示，兩間公司正常合作，只不過在成立之初需要的內容比較多，未來會娛樂節目為主要方向。余詠珊認為現時競爭大，前東家TVB及ViuTV都好有競爭力：「其實依家競爭好大，而OPENTV都係啱啱開始，而VIUTV真係好強勢，而TVB都唔係弱。我可以點樣行，一路諗，一路改。」不過她稱暫時未有聯絡舊將幫手：「我想諗清楚自己想做咩先，有啲節目可以再向前，招攬更多新人都唔定。」

余詠珊唔希望香港觀眾只睇NETFLIX同迪士尼。（攝影：周倪瑩）

余詠珊否認入主有線：「唔會、唔會、唔會！我同老公年紀都大，我同佢都覺得想全力做幫到香港嘅嘢。冇任何行政工作。」她又說不是要對撼TVB：「我唔會咁諗，我覺得做好自己緊要啲，如果再唔努力，香港觀眾夜晚淨係睇 NETFLIX同迪士尼，咁香港都好慘，大家一齊努力，保住香港呢個地方。」之前有傳樂易玲想合作，余詠珊最希望可以成事：「暫時未有搵我，但我哋真係好熟，如果佢哋願意合作真係求之不得啦。」

余詠珊暫時未有打算搵太多舊將幫手。（攝影：周倪瑩）

TVB音樂節目《勁歌金曲》大縮水，在翡翠台只剩5分鐘，余詠珊就幫前東家解圍：「究竟要收視定係保護音樂，我以前都遇到呢個問題，我都唔知點算。」

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