王浩信留大筆教育基金考慮送女兒去外國讀書：成副身家畀晒佢！

撰文：趙允琳
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王浩信今日（7日）以一身白色西裝造型現身沙田馬場出席活動，他坦言自己因為7月7日生日，因此對7這個數字情有獨鍾，因此如果要入場買馬都會買「lucky 7」，但投資方面他則謹慎得多：「我係審慎派，好少做投資，樓同股票都好少買，因為都真係需要做好多功課，我過往咁多年都冇乜時間，物業都係自住同畀爹哋媽咪住啦，所以都要穩陣一啲，就算賺到錢都係拎嚟供樓，哈哈！」

王浩信笑言自己喜歡「lucky 7」。（周倪瑩 攝）

王浩信一向非常愛錫女兒，早前更因為在Instagram上載到主題樂園遊玩的相片而成為焦點，他坦言自己已為她留有一筆教育基金：「我諗唔係留一筆錢咁少，我係留咗成副身家畀晒佢㗎喇講真，當然教育我一定支持，但我相信留嘅除咗係數字之外，我希望會留低一啲更加有意義嘅嘢，例如我嘅一啲感觸，或者如果我走咗之後想同佢講嘅嘢，我想用一個特別嘅方法留低畀佢，可能喺我嘅作品度。」現時有不少家長都打算送子女去外國留學，王浩信坦言現時環境有很多變數，會再「睇定啲先」。

王浩信笑言自己會將整副身家留給女兒。（周倪瑩 攝）
現時有不少家長都打算送子女去外國留學，王浩信坦言現時環境有很多變數，安不安排女兒去外國讀書會再「睇定啲先」。（Instagram：@vincentwong07）

雖然已經奪過兩屆視帝，但王浩信坦言今年的心態不會因此變得更輕鬆：「獎係唔會嫌多嘅，但每一年我都係抱平常心去面對，而且今年好多勁敵，例如嘉穎、展鵬、德鐘、馬明，難度都好高，所以我都係盡量享受呢件事。」近年不少OTT平台湧現，例如Netflix、黃Viu、Disney+及hmVOD等等，因此除了電視以外觀眾亦多了不少選擇，不會再像以前一樣獨沽一味守在電視機前看TVB劇集。被問到會否擔心「視帝」的含金量不再，王浩信坦言：「我諗嘅反而唔係含金量，而係有競爭先有進步，我希望大家可以有良性競爭去令製作同演技上都有提升，令香港觀眾得到更好嘅視聽享受、更好嘅故仔，比起含金量更加重要！我當然希望有更多資源同渠道去製作更多好嘅劇本，無論係對公司定係出面嘅公司，對成個行業都係好事。」

王浩信坦言今年競爭相當大，要奪視帝並不容易。（周倪瑩 攝）

王浩信又指出，香港拍劇和拍電影經常製作得太倉猝而成為弊病，如果能夠改善相信整體質素一定會提升：「其實香港嘅CG綠幕效果已經愈來愈好，例如《梅艷芳》咁，點解可以重現番八十年代出嚟咁真實呢，我一直以為係實景嚟，我覺得如果製作上可以有更多資源同準備時間，會對香港嘅作品會有更好嘅發揮空間！」

王浩信大讚《梅艷芳》拍得好。（《梅艷芳》劇照）
王浩信認為如果拍劇可以有更多資源同準備時間，香港作品會有更好的發揮空間。（周倪瑩 攝）

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