納豆出道時被資深藝人打　揭台灣娛圈黑暗面：最多拍馬屁的人！

由台灣藝人納豆（林郁智）和邦妮主持的全新綜藝節目《我這麼可愛》，本週內容將討論「職場上的綠茶行為」的主題，納豆回憶起自己剛出道時，看到放飯的便當裡有罕見的雞腿便當，正要伸手拿的時候，卻遭趙正平從後踹飛並大罵：「新人憑什麼拿雞腿便當！」



聊到「拍馬屁」這件事，納豆認為這個圈子最容易碰到拍馬屁的人，他也直接點名他所說的人就是趙哥趙正平，納豆爆料自己和阿KEN在剛出道還是很嫩的新人時代曾拍攝王偉忠的戲，當時放飯就跟著大夥一起去拿便當，因為預算有限，所以每次雞腿便當就只有幾個，他看到稀有的雞腿就想要伸手拿，不料就馬上被趙哥從後面踹飛，更嗆他說：「你新人憑什麼拿雞腿便當啊！」

當下女星戈偉如經過，趙哥立刻收起怒氣說：「偉如姐，雞腿便當幫妳準備好了。」後來，一見到偉忠哥進到休息室，趙哥馬上說：「偉忠哥，你不用跟這些畜生吃一樣的，我幫你準備好鼎泰豐了。」後來，偉忠哥剩下最後三顆小籠包吃不下，就賞賜給納豆。

回憶起這段過往，納豆笑說：「所以我人生的第一顆鼎泰豐，是偉忠哥吃剩的，我超開心！」還表示趙正平這種有趣個性，讓他們記憶很深刻，後來熟悉後也成為了很好的朋友。

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