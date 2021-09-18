許怡才「被逼陪睡才引退」韓娛圈潛規則大公開：拍到一半要去開房

曾演出《宮S》女主角，一度被稱作「小金泰希」的南韓女星許怡才，2016年後便消失演藝圈，她日前現身Crayon Pop成員WAY（許敏善）的YouTube頻道，談到當年被同劇男星逼陪睡，她因不從而遭針對、被辱罵，因此退出演藝圈，而曾與他合作電視劇的男星吳智昊被揣測是事件「男主角」，引起韓網熱議。
而一名舞蹈教師仁智雄便在他所經營的YouTube頻道「인지웅K-pop idol trainer」中表示許怡才所說的演藝圈潛規則是真的，「因為我看了很多」。
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仁智雄表示過往在演藝圈有一些合作，曾看到有演員拍攝一半要休息，或是午飯時間人完全消失，後來才知道是去開房了，而且去瘋狂一番的兩人還都是有家室的人。他也曾在演藝、政商聚會的場合中看到有女子為會長倒酒，但因該女子身體抱恙無法喝酒，拒絕了他人勸酒後反被罵被翻桌。
不過他也表示，演藝圈也有很多溫暖且敬業，專職於工作的藝人們，並認為許怡才當年因拒潛規則而斷送演藝生涯相當可惜。
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