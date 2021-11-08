Jeremy@MIRROR買綠置居？　網民爆料揀啟鑽苑想同佢做鄰居

組合MIRROR工作一單接一單，除了姜濤以買樓為目標外，原來另一成員Jeremy（李駿傑）亦打算置業。日前，在網上群組有人貼出疑似是Jeremy在居屋的揀樓或申請現場。



MIRROR自出道以來愈來化受歡迎。（資料圖片）

日前，網上流傳一張一位無論是打扮和身形都和MIRROR的Jeremy相似的男子現身於居屋的揀樓或申請現場，見到他穿上長褸和戴漁夫帽，跟平日的打扮相似。該網民留言寫道︰「MIRROR成員揀啟鑽苑，希望做佢鄰居。」據知，Jeremy疑似申請了「綠置居」，購入約400呎的單位。本年度的「綠置居」計劃在9月至10月進入揀樓程序。而「綠置居」不設入息及資產限制，只要是綠表人士皆合資格申請。但申請人如果是公屋住戶，要留意公屋本身有入息及資產限額，在富戶政策下亦須定期申報入息資產。

網傳Jeremy買「綠置居」。（網上圖片）

跟Jeremy的衣着打扮極似。（IG@jeremy_0908）

MIRROR出道三年，人氣愈來愈強，亦帶動ViuTV廣告收入增加。根據電訊盈科 （008）公布的2021年上半年業績，ViuTV截至2021年6月30日止6個月的廣告收益，增加66%至1.88億元，並點名MIRROR吸引新增及現有廣告客戶增加廣告支出。雖然MIRROR成員的收入和廣告代言收入成謎，但相信身價已水漲船高，距離上車又近一步。

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