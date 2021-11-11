台灣性感女星林莎推出實體寫真　食住甜品影靚相玩到「Lamlam脷」

【林莎寫真集】台灣女星林莎，甜美的酒窩加無害的笑容，IG擁有近90萬的超高人氣，鄰家女孩氣質加上傲人上圍，發行過數本寫真集都造成轟動，近期再次推出實體寫真《莎甜苦辣》，這次特別以“酸甜苦辣”四味為主體發想的風格寫真，帶給你視覺、味蕾上的奏鳴曲，讓讀者一次收藏不同面向的林莎。
生活上五味雜陳，但看著林莎的《莎甜苦辣》在語笑嫣然間，心被悄悄地治癒著，攝影師莉奈從林莎吃東西時的幸福感而獲得聯想，用吃連貫整本寫真書，是本相當療癒、放鬆的書籍，不愧為有著「療癒系攝影師」的稱號。
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在兩人無間的配合下，串起整本書的意象，用生活化的場景簇成一幅幅的風景，林莎的一顰一笑，抬手、回望皆是牽魂動魄、攝人心魂，別於以往，這次林莎親寫酸的開胃、甜的美味、苦的韻味、辣的回味、耐人尋味，五個章節，與粉絲分享日常心境，轉瞬間被帶到她的世界，與她一起品嘗酸甜苦辣。
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