白靈IG紀錄隔離日記　日日狂影超性感自拍照解決焦慮：給自己打氣

白靈從美國遠道而來參與本屆台灣金馬獎，目前在當地防疫旅館隔離中，她每天透過社群紀錄隔離的心情，她連續好幾天對餐點做出了意見，極度想喝咖啡的她也忍不住發文喊話，想不到立刻引來許多人關注，並送上許多美食，讓她心情好轉。



白靈曾憑藉電影《三更2餃子》榮獲第41屆金馬獎最佳女配角，去年以《墮胎師》入圍金馬最佳女主角獎，當時隔離過程就讓她直呼受不了，不過今年她還是熱情參與，受邀擔任本屆金馬的頒獎嘉賓。正在隔離的她5日一早發文表示，無法理解防疫旅館早餐提供冷麵的原因，事隔4小時，再度坦言她的心情不是很好，覺得很疲備、低潮和焦慮，更直呼想喝咖啡。

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7日她的願望都實現了，她開心發文感謝大家送上的咖啡、檸檬塔、零食，也說：「我要長得好肥啊。」並給自己打氣：「自己給自己打氣！想像著是我隔離的最後一天，那該有多好！剛剛拍的照片，被隔離的我在我的隔離溫室裡。」此外，李安導演以及李國煌目前也都抵台隔離中。

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