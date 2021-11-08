星空下的仁醫．劇評三｜劇集質素好卻遇難關　TVB要正視兩個問題

無綫劇集《星空下的仁醫》第11-15集劇評



《星空下的仁醫》已經播到一半，講真，你話套劇唔好睇咩？唔係。你話演員發揮得唔好咩？又唔係。劇本？其實都係正常發揮，大家都知道講兒科醫生一定有點煽情，催催大家的淚腺，感動人心就是大方向。拍攝準備？手術畫面比以往的TVB劇都要逼真，也沒有太大的膠位出現在醫院內，所謂的Bug位也不多，整體來說是過得去的。但收視一直維持不上，連20點都衝破不了，到底是劇集的問題，還是觀眾已經不再接受這一套？

《星空下的仁醫》收視依然未能夠衝上20點。（劇照）

其實同期播出的《換命真相》收視也不太理想，齊齊衝不過20點，但以懸疑為賣點的《換命真相》其實也不差，抽絲剝繭地逐步逐步貼近真相，也是吸引觀眾的主要套路。今次兩套劇集其實都是TVB慣常手法，為什麼就是上不去呢？如果你說ViuTV搶了收視，但《星空下的仁醫》在《全民造星IV》的衝擊下依然能有稍微的回升，證明已失去的觀眾並不是過檔隔離台，所以最主要的問題應該還是自己。

《全民造星IV》反而沒有影響《星空下的仁醫》收視。（劇集）

那麼問題究竟在哪裡？是因為劇集題材太過千篇一律嗎？還記得年初TVB試過玩新元素的《刑偵日記》，結果是慘不忍睹，絕對有可能阻礙了TVB創新的步伐。但如果一直都是以這些慣用的題材去拍劇，又能不能又俘虜觀眾們的心呢？

另外是TVB九點半時段的問題，在《星空下的仁醫》之前其實已經連續幾套全劇收視不過20點，反而八點半除了現在的《換命真相》之外，其餘都可以保持20點以上，相信這亦得益TVB兩個王牌節目《東張西望》和《愛．回家之開心速遞》的觀眾帶下來的流量，難道時段也是影響收視的其中一個因素？

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