網絡熱度搜查｜ViuTV節目IG討論度最勁　《男神廚房》上高位回落

撰文：李婉文
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近來無綫、J2和ViuTV都同步推出不少新節目，節目已播出一周或以上，除了傳統講開的收視外，這個年代網絡上的討論度似乎同樣重要。無綫兩套台慶劇《換命真相》和《星空下的仁醫》都已播放了大半，而《男神廚房》、《野外步出2》、《搵鬼去電視城》、《全民造星IV》、《神的女主角》和《香港秘密搜查官》剛播了一周。兩大電視台為觀眾帶來不同類型的節目，參考數據洞察工具Crowdtangle的數據，立即跟大家看看哪個節目的討論度最高，再從中分析一下當中的原因！

《星空下的仁醫》是無綫的重頭台慶劇，由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢領銜主演。（劇照）
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真人騷《全民造星IV》以打造一隊女團為目標，跟無綫的《星》題材完全不同，但就一樣放在星期一至五晚上9點半播。（梁碧玲攝）

點擊下圖看5位最大機入女團的人選︰

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這次的網絡熱度統計是根據周一（8日）前的24小時內，節目在Facebook和Instagram的發文、轉發等的互動計算總數，且亦有顯示相關的發文總數。以Facebook的數據來看，《星空下的仁醫》以22萬的互動排第一名，之後就是《全民造星IV》的11萬互動排第二，少一半的互動總數。當然，《星》已播出一段日子，宣傳和討論度已有之前的累積，而《全》只播出一周，成績已算是不錯。另外，互動數量亦可能是受官方發布的宣傳影片和帖文數量影響，故《星》排第一亦可能顯示TVB在宣傳節目的功夫上做得足。而緊隨其後的第三和第四位分別是《神的女主角》的5.8萬和《換命真相》的5.4萬。

點擊下圖看各節目在Facebook的互動數據︰

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此外，值得留意的亦有IG的互動數量，在IG方面，《全》以22萬互動排第一，而第二就是《星》的9萬互動，第三位《香港秘密搜查官》就以4.7萬排第三，不過《星》的帖文就較《全》多。但仍可見ViuTV似乎在IG的討論度上較高和有優勢。

點擊下圖看各節目在IG的互動數據︰

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節目如果吸引到網民的話，他們可能會到「維基百科」網站搜尋去了解更多，根據10月18日至11月7日三星期的搜尋數據，《星》同樣是以大幅度拋離其他節目，第二和第三位就是《換》和《全》之爭，事關兩個節目亦曾互相超前，如果只看11月7日就以《換》稍稍領先。而《男神廚房》也曾上高位，後來回落。《全》可能因為只播出一周，暫未吸引到更多新觀眾，而播出幾集後回落也可能因為內容上，或者只是因為星期六、日沒有播出等的因素而得到的關注度下降。

以上圖表顯示各節目在「維基百科」網站的被搜查次數。（網站截圖）

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