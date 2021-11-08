彭皓鋒細女出世失業冇錢養家　靠黑妹推薦一次轉運收入十級跳

前無綫藝人彭皓鋒2012年離開娘家，輾轉之下去過香港電視網絡（HKTV），隨住不獲發牌而失去工作。近日彭皓鋒接受傳媒訪問，育有3位小朋友的彭皓鋒，原來細女剛剛出世，冇收入又冇積蓄，面臨絕境。

彭皓鋒過去十個月拍過至少十套內地劇，收入多過以前。（微博圖片）

彭皓鋒在過去的十個月，連續拍了十套劇集，收入十級跳，開始了彭皓鋒的「御用壞人」之路。他多謝兩位恩人——李麗霞（黑妹）及監製梅小青。彭皓鋒說當時不停打電話給行內人尋找工作，本身不相識的黑妹邀請他去唱歌，用她的酬金出糧，讓彭皓鋒可以支撐生活。

細女剛剛出世不久，彭皓鋒失去收入，好彩黑妹幫過一次手之後轉運。（資料圖片）

之後梅小青邀請拍攝內地劇集《衛子夫》，才陸續為人認識，2019年更回巢TVB拍《解決師》，彭皓鋒為適應內地工作，付出不少努力去學普通話：「因為對手唔識聽廣東話，畀唔到反應，於是我就周圍問人普通話對白點講，啲人以為我好勤力，所以好多人介紹我去拍劇，跟住就冇停過拍大陸劇。」

內地撈到掂，之後應小青姐幫手返TVB拍《解決師》，做奸角喬奕鋒。（電視截圖）

彭皓鋒自1996年參加無綫電視藝員訓練班後入行，演過的電視劇過百套，可惜都是配角，2016年，彭皓鋒憑網路電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》，並成功奪得「最佳男配角」和在2017年，憑《破冰》奪得《加拿大金楓葉國際電影節》網路電影組別「最佳男主角」，揚名國際。

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