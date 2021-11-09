星空下的仁醫｜盤點TVB女演員「喊技」　鍾嘉欣都未算最厲害

今晚《星空下的仁醫》講到鍾嘉欣飾被馬國明陷害，在鄭嘉穎帶同嘉欣跟馬明對質時，期間嘉欣一度不忿至激動落淚，嘉欣將會再度展示其進步不少的多層次喊功！

鍾嘉欣再度展示其進步不少的多層次喊功。

其實嘉欣在《星空下的仁醫》已不是第一次展示她的喊技，在第二集鍾嘉欣飾為何太（姜麗文飾）的女兒睿睿開刀，過程極不順利，一度接受手術失敗。嘉欣在等待期間，因為正在懷孕初期感同身受，覺得做人媽媽好偉大，在鄭嘉穎飾面前爆喊，真情流露滴濕醫生袍。

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講到喊戲，其實TVB入面都有不少人才，其中以女藝人更為強勁！雖然眼淚和演技，從來沒有直接關係，但由於香港影視作品中的喊戲多次「大頭」鏡頭為主去拍攝，從而令該名演員的表情盡入觀眾眼簾，就如一把雙刃劍，演員可以藉以展現演技，換個角度，亦可能會令演員自曝其短。

過去無綫孕育了不少好戲之人，例如兩屆視后佘詩曼於最近重播劇集《使徒行者》中的一場喊戲，就成為她的代表作之一。重溫阿佘如何在3分鐘，演足4種情緒，3段昇華的崩潰：

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除了阿佘之外，其實TVB劇集中還出現過多場經典喊戲，最經典的要算上唐詩詠在《神探高倫布》中的一場。當年有傳媒在探班時拍攝到唐詩詠在現場哭得相當激動，除了眼紅、淚流滿面之外，其鼻孔流出的三吋長鼻涕亦清晰可見。不過兩屆視后田蕊妮亦在劇集《迷》其中一集內表演喪女的兩種崩潰狀態，同樣眼淚鼻涕自然流露，哭得觀眾亦心痛。

重溫兩位視后喊戲的經典畫面：

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但對比起七情上面的喊戲，楊怡在《再創世紀》的一場黯然哭訴同樣大挑戰，絕望的表情卻淚水湧現，比起傷感，更覺絕望和無力感。

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而提到哭得最靚的TVB女演員，一定要提「民選視后」嘉欣！嘉欣在演繹喊戲時雖然同樣是七情上面，熱淚盈眶，但每次嘉欣的喊戲總予人一種想去呵護，想去關心、關懷的感覺，或者這是嘉欣天生的一種表情特質，特別惹人憐愛。然而，鍾嘉欣「喊戲」最成功的一次，卻並非出現在劇集中，反而是在《玩嘢王》中捉弄甄澤權的一幕。

一齊嚟重溫鍾嘉欣如何騙得過世界級魔術師甄澤權：

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嘉欣在《溏心風暴之家好月圓》中，她飾演的于素心趕住機場見凌至信（黃宗澤飾）最後一面，只可惜對方已準備入閘，回頭對望的一刻，一句「對唔住」的口型，令心女淚灑機場，跪地痛哭。

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《殺手》大結局講到，閻武（黎耀祥飾）找喬星（陳豪飾）決鬥，其實並不是為了報仇，而是想透過自己的死，將自己的肺和心移植到女兒閻素之（麥明詩飾）身上。赴死前，更打算將女兒托付給姚淑嫻（江美儀飾），可惜嫻姐最後都沒有聽到閻武的死前托付。最後嫻姐到殮房認屍一幕，更是令人傷感。

在這一幕中的江美儀，喊而又不浮誇，表情真實、有層次又有穿透力，可算是證明了自己從影30年來的演技深厚。

點擊睇江美儀演技大爆發：

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同場加映：星空下的仁醫｜演員中期評核報告 有配角表現勁過鄭嘉穎鍾嘉欣