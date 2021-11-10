P1X3L冇得去《叱咤》　七仙羽冇戥佢哋唔抵：出年有機會

藝人七仙羽（七師傅）和歌手林家謙近日擔任米線廣告代言人，今日（10日）她出席宣傳活動，合照期間突然熱情攬實林家謙手臂，仲搶住同林家謙合照，笑到「四萬咁口」。林家謙雖然嚇親，但仍然乖乖畀師傅攬住影相。

七師傅接受《香港01》訪問時解釋，見到家謙十分激動：「今日見到咁好嘅機會，得佢一個人，我梗係要捉實佢。佢喺我旁邊，我又捉實佢又摸佢，咁好嘅機會點會放過呢？」

七師傅突然攬實林家謙手臂。（陳順禎 攝）

她坦言在後台已同家謙「傾過計、玩過一輪。（玩咩？）你望我、我望你囉！」首次與家謙同台，七師傅大讚他「有才華、個樣好藝術家，好單純又好識著衫，又笑容甜美。面相好。（桃花呢？）好好，你睇我都捉住佢。」她又指冇嘢可以指點家謙：「要佢指點我，我仲浮浮沉沉。」

至於盛傳MIRROR下年搞演唱會，問七師傅有冇收到邀請做嘉賓，她否認並說道：「MIRROR係出年呀！」但她隨即急忙補充指：「我估㗎咋！」

ViuTV男團「P1X3L」沒有出席周一（8日）的《2021叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，三人在IG大呻冇得去記招，十分難受，不少網民都戥他們不值。曾與他們組成「OM7G」的七師傅則認為三人下年有得發圍；「冇戥（佢哋）唔抵。如果你想入《叱咤》要好多歌派台，要不停播，佢哋始終啲歌唔多。出年啦，慢慢就會有機會。煮飯都要有米，遲早得㗎！我係隊長，睇住佢哋㗎嘛！」她又指琴晚出席活動見到「P1X3L」，未見他們有消沉難過。

七師傅冇戥「PIX3L」唔抵，話三人下年有得發圍。（陳順禎 攝）

對於未能出席叱咤記招，P1X3L三子漏夜發文表示失望，今日回應表示多謝大家關心。（葉志明攝)

出道作在商台排第9位。

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